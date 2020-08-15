Мира на Донбассе нет, а бедность перешла в нищету, - Бойко о выполнении обещаний "Слуги народа"

"Слуги народа" не могут выполнить то, что обещали людям.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя катастрофическое падение рейтинга власти и рост сторонников ОП-ЗЖ, сообщает официальный веб-сайт ОПЗЖ.

"Мы сегодня видим и чувствуем поддержку людей. Мы понимаем, что люди связывают с нами надежду на изменения их жизни к лучшему. Поэтому, конечно, мы хотим победить. Мы как партия такую задачу себе ставим. Потому что считаем, если мы будем у власти, то страна сразу же вздохнет и ряд социальных и экономических вопросов будут решены", - сказал он.

Что касается падения рейтинга правящей партии "Слуга народа", причем падения колоссального – больше чем в два раза, то это абсолютно закономерно, - считает оппозиционный политик.

"Так обмануть избирателя – не выполнить ни одной из ключевых задач, которые обещали решить, это надо было уметь", – отметил Сопредседатель оппозиционной фракции.

По словам Юрия Бойко, за год работы так называемого монобольшинства не решен ни один вопрос: нет мира на Донбассе, бедность людей перешла в нищету, коммунальные тарифы растут, стабильности и безопасности в обществе нет.

"Зато у них хорошо получается выполнять задания внешних хозяев. Без референдума и учета мнения граждан открыли рынок земли, приняли очень "нужный" сегодня закон об игровом бизнесе и много таких законов, далёких от решения проблем людей, они напринимали. Но мне их особо не жаль, жаль людей, которые им поверили и ожидали, что новая власть выполнит свои обещания. Но когда через год увидели, что этого не произошло, вот отсюда и появились эти цифры по рейтингу. Люди очень разочарованы, особенно последним решением ЦИК запретить проведение выборов в отдельных ОТГ Донецкой и Луганской областей. Это цинизм высшей степени", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик считает, что сегодня нужно решить несколько ключевых вопросов – остановить войну, прекратить безудержную коррупцию, искоренить непрофессионализм во власти и поставить людей, которые знают, что делать.

"За этот год все увидели, насколько страшно, когда во власти бездари и непрофессионалы, какие-то гастролеры. Поэтому очень важно, чтобы во власть пришли люди, которые понимают и умеют работать. Работать на страну. А ресурсов в Украине достаточно, чтобы выровнять ситуацию. У нас и промышленность еще есть, слава Богу, не успели всё растащить, и земля хорошая, и люди талантливые, и образование у людей достойное, и всё можно восстановить и сделать, если понимать, что и как нужно делать. Поэтому фраза "кадры решают всё" сегодня очень актуальна. И в нашей партии такие люди есть", - подчеркнул Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь.

Он отметил, что своей задачей ОП-ЗЖ видит построение сильной страны, с которой будут считаться в мире.

"Это наша цель на общенациональном уровне и в каждом регионе Украины. Создать такие условия, чтобы люди жили нормально, была работа, было будущее у людей, и они могли гордиться своей страной", – резюмировал Юрий Бойко.

Ранее Бойко выступил на митинге против запрета местных выборов.