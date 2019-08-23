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23 августа 2019, пятница, 12:48 69
Общество 2019-08-23T12:48:55+03:00
Українські Новини
Легендарная баржа с арбузами из Херсона доплыла до Киева

Легендарная баржа с арбузами из Херсона доплыла до Киева

Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ Нибулон
Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ Нибулон

Первая партия легендарных арбузов из Херсона уже прибыла в Киев на барже по Днепру. Об этом передает компанияя "Нибулон" в Facebook.

"За четверо суток несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия" с 400 тоннами херсонских арбузов прибыло в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда сладкую ягоду уже доставят в столичные супермаркеты торговой сети "Сильпо" предприятия "Fozzy Group", - говорится сообщении.

Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. 

Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ НибулонАрбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ Нибулон

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа 2018 "Нибулон" доставил первую в прошлом году партию арбузов баржей в Переяслав-Хмельницкий, откуда автотранспортом арбузы были доставлены в торговые сети Киева.

Впервые после 14-летнего перерыва 31 июля 2017 года баржа отправилась из Херсонской области по Днепру в Киев. Тогда в соцсетях активно обсуждают новость, которую распространил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook о барже с херсонскими арбузами,

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