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14 августа 2020, пятница, 11:21 19
Судебная власть 2020-08-14T11:22:23+03:00
Українські Новини
Приезд Сытника в Высший совет правосудия. ВСП считает нормальной практику рабочих встреч с представителями НАБ

Приезд Сытника в Высший совет правосудия. ВСП считает нормальной практику рабочих встреч с представителями НАБУ

Валерия Драгомирова
НАБУ, Артем Сытник, Окружной административный суд Киева, ВСП
Артем Сытник. Фото НАБУ
Артем Сытник. Фото НАБУ

Высший совет правосудия считает приемлемой практикой проведение рабочих встреч и совещаний с представителями Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ВСП.

Высший совет прокомментировал информацию о посещении намедни директором НАБУ здания ВСП в деле судей Окружного админсуда Киева.

"В Высшем совете правосудия была проведена рабочая встреча с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины, на которой обсуждался вопрос, связанный с обращением ВСП по фактам вмешательства в деятельность членов Совета. ВСП считает приемлемой практикой проведение совещаний и рабочих встреч с целью обсуждения проблемных вопросах деятельности органов государственной власти", - сказала начальник пресс-службы Ольга Черная.

При этом, ВСП заявил, что не комментирует безосновательные заявления об обращении в ГБР по поводу текущей деятельности Совета.

Также в ВСП уклонились от ответа на вопрос о том, осуществлялось ли давление со стороны Сытника на членов Совета в деле судей Окружного админсуда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Сытник 12 августа приезжал в Высший совет правосудия с целью оказать давление на его членов в деле судей Окружного админсуда Киева.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выступает против передачи дела о возможной коррупции судей в Окружном административном суде Киева (ОАСК) в другой правоохранительный орган.

Ранее НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС. 

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