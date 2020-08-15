Стажа для пенсии хватит не всем: как на остаться без выплат на старости лет

После пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут отстаться без пенсий в связи с нехваткой стажа. Ранее Українські Новини рассказывали, как можно докупить недостающие для назначения выплат годы, однако не у многих украинцев хватит средств, чтобы это сделать.

Как пишет Юридический портал Украины, в связи с этим большое количество украинцев лишилось возможности выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста. В частности, за последние десять лет выросли требования к минимальному стажу (30 и 35 лет вместо 20 и 25 лет для женщин и мужчин), уменьшилась стоимость года страхового стажа (с коэффициента 1,35 до 1), были отменены пенсий за выслугу лет педагогам и медработникам, госслужащих и научных работников перевели на обычные пенсии и т.д.

По этой причине украинским правительством принято решение о предоставлении временной (в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года) социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.

Размер пособия пенсионерам, которым не хватает стажа

Сумма государственной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсионные выплаты, составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% ПМ для нетрудоспособных граждан.

Таким образом, максимальный размер социальных выплат пенсионерам в 2020 году составляет:

Максимальный размер социальных выплат украинцам, которым не хватает стажа для пенсии

Перерасчет размера денежных выплат производится каждые полгода с учетом изменений имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода получателя пособия.

Обращаться в УТиСЗН для изменения суммы ранее назначенного временного пособия из-за утверждения нового размера прожиточного минимума нет необходимости. Сотрудники собеса самостоятельно проведут перерасчет с месяца установления новых государственных соцстандартов.

А вот уведомить управление соцзащиты населения об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на размер или порядок получения социальной пенсии, необходимо не позднее чем через 10 дней с момента произошедших перемен.

В то же время, как сообщает издание Одесская жизнь со ссылкой на Управление социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы, многие пенсионеры получат социальное пособие пожизненно.

Условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, определены Постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.).

Право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие следующим условиям:

1. Достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 года включительно;

58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 года по 31 марта 1954 года;

59 лет – родившиеся с 1 апреля 1954 года по 30 сентября 1954 года;

59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 года по 31 марта 1955 года;

60 лет – родившиеся с 1 апреля 1955 года по 30 сентября 1955 года;

60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 года по 31 марта 1956 года;

61 год – родившиеся с 1 апреля 1956 года по 30 сентября 1956 года;

61 год 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

62 года – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

63 года – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

63 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

64 года – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

64 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

65 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 31 декабря 1960 года.

2. Не получающие пенсию.

3. Являющиеся малообеспеченными.

К малообеспеченным лицам, имеющим право на социальную помощь, относятся лица, чей среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Среднемесячный совокупный доход семьи определяется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи, которые входят в ее состав.

В состав семьи включаются:

Муж, жена, дети до 18 лет, находящиеся на иждивении.

Дети до 23 лет – студенты высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений с дневной формой обучения, не имеющие собственных семей. При этом не имеет значения, где проживают дети (вместе с родителями или находятся на учебе в другом населенном пункте).

Лица, брак которых не зарегистрирован, но они вместе проживают и ведут совместное хозяйство.

Усыновленные дети, которые проживают с усыновителями.

Для определения права на социальную помощь применяется прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, установленный на дату обращения. Так, с 1 июля он составляет 1712 гривен. Размер социальной помощи составляет 30% указанного прожиточного минимума, или 513,60 грн. (1712 грн. х 30%). В случае, когда ежемесячный размер социальной помощи не достигает прожиточного минимума для нетрудоспособных, осуществляется ежемесячная доплата до указанной суммы (Постановление Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан" № 654 от 16.07.2008 года, в редакции от 23.02.2019 г.).

Для назначения социальной помощи необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку (при ее наличии);

заявление по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики;

декларацию о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;

копию справки о регистрации места жительства.

Информация о составе семьи отражается в декларации о доходах и материальном положении лица, обратившегося за назначением социальной помощи.

Заявление подается заявителем лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально. Если обращение за социальной помощью поступило не позднее трех месяцев со дня достижения вышеуказанного возраста, то пособие назначается со дня достижения лицом такого возраста. Такая социальная помощь назначается пожизненно.

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