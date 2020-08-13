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13 августа 2020, четверг, 12:51 3666
Общество 2020-08-13T12:52:42+03:00
Українські Новини
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом

Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом

Валерия Драгомирова
Петр Порошенко, Дом Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который летал отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро, живет на берегу Козинки (притока Днепра) около 10 лет. По налоговой декларации, тут находится особняк с пристройками 1331 кв. м за 30 млн гривен. Свежее видео квадрокоптером элитного поместья сняла "Страна". 

Площадь особняка можно сравнить с 25 среднестатистическими однокомнатными квартирами (50 кв.м). Сам участок занимает почти 3,5 гектара за 5 млн гривен, еще 0,75 га Петр Алексеевич арендует у местного сельсовета.

На кадрах видно идеально ухоженную территория поместья. Садовник на кадрах аэросъемки усердно трудится целый день. Газоны все под линейку, на полянах перед домами трава выстрижена в форме вензелей и геральдических лилий, как в дворцовых садах Версаля или Бельведера.

Газон. Фото: Газон. Фото: "Страна"

Идеальную картинку портит только незаконченное строительство на заднем дворе. Прямо у забора, рядом с теплицей, постом охраны и гаражами возводят двухэтажное здание незамысловатой формы. Как пишет издание, эта хозяйственная постройка скорее всего будет использоваться в качестве подсобного помещения или для обслуживающего персонала, который работает у экс-главы государства.

Также на личном пляже появилась песочница для внука и внучки. 

Стройка. Фото: Стройка. Фото: "Страна"





Как сообщали Українські Новини, Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро. 

Тем временем Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко

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