Строительство Киевской обходной дороги могут тормозить "незаконные участки Парцхаладзе", – Дубинский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал о сомнительных земельных участках, связанных с Львом Парцхаладзе, которые могут затормозить строительство Киевской обходной дороги (КОД) от Президента Владимира Зеленского.

Об этом во время презентации проекта Киевской обходной дороги, строительство которой начнется в 2020 году в рамках инициированной Президентом Зеленским программы "Велике будівництво", заявил нардеп и глава Киевской областной ячейки "Слуги народа" Александр Дубинский, он, в частности, обратил внимание на проблему, с которой может столкнуться "Укравтодор" в рамках строительства, говорится на Facebook-странице партии "Слуга народа".

По словам Дубинского, много земучастков, на которых по проекту должна будет строиться дорога, принадлежат частным лицам, связанным с известным застройщиком, главой Конфедерации строителей Украины Львом Парцхаладзе. Они могли быть незаконно выделены и присвоены.

"Хочу обратить внимание на то, что множество участков под Киевской обходной дорогой выкуплены такими себе частными лицами, связанными с бывшим заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Львом Парцхаладзе. С этими участками будет большая проблема, потому что государству придется за бюджетные средства налогоплательщиков эти участки у господина Парцхаладзе, или связанных с ним компаний или людей выкупать", - сказал Дубинский.

Нардеп также добавил, что вопрос с участками стоит решать с привлечением прокуратуры.

"Если мы сейчас с господином Кубраковым (глава "Укравтодора") на этапе проектирования обратим внимание на этот вопрос и обратимся в прокуратуру, то сможем эти участки вернуть в собственность государства. Уверен, что можно доказать преступный умысел при их выделении и присвоении компаниями господина Парцхаладзе", - добавил Дубинский.

Также депутат "Слуги народа" отметил важный политический момент, в котором замешан брат Льва Парцхаладзе.

"Хочу обратить внимание на то, что его брат Георгий Церегаишвили является руководителем областной организации партии ЕС ("Європейська солідарність"), поэтому это еще политический вопрос. Вместе мы с этим справимся", - пообещал Дубинский.

Во время презентации сообщили о проведении тендера на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35,2 км, которая соединит дороги М-06 "Киев - Чоп" и М-05 "Киев - Одесса".

По предварительным расчетам "Укравтодора", стоимость этого участка составит 12 млрд гривен, а общая стоимость КОД - 85 млрд гривен. Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за 5-6 лет в условиях стабильного финансирования.

Напомним, что Лев Парцхаладзе был уволен с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в сентябре 2019 года.

Недавно строители во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем обратились к правительству и Минрегиону с просьбой отменить скандальные поправки в Градостроительные нормы (ГСН), согласно которым застройка многоквартирных домов в селах и пригородах ограничена четырехэтажными строениями. ГСН Б.2.2-12:2018 и новая редакция ГСН Б.2.2-12:2019 разрабатывались, когда замминистра являлся известный застройщик Лев Парцхаладзе и СМИ писали, что именно он был заинтересован в принятии новых ГСН.

Также по информации СМИ Лев Парцхаладзе пытался устроится в Офис простых решений и результатов Михеила Саакашвили. Как писало издание "РБК-Украина", проведенный Офисом простых решений Михеила Саакашвили при активной поддержке Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе круглый стол по строительной реформе стал еще одной попыткой остановить уже начатую по инициативе Президента реформу градостроительства.