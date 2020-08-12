Будівництво Київської обхідної дороги можуть гальмувати "незаконні ділянки Парцхаладзе", – Дубінський

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський розповів про сумнівні земельні ділянки, що пов'язані зі Львом Парцхаладзе, які можуть загальмувати будівництво Київської обхідної дороги (КОД) від Президента Володимира Зеленського.

Про це під час презентації проекту Київської обхідної дороги, будівництво якої почнеться в 2020 році в рамках ініційованої Президентом Зеленським програми "Велике будівництво", заявив нардеп і голова Київського обласного осередку "Слуги народу" Олександр Дубінський, він, зокрема, звернув увагу на проблему, з якою може зіткнутися "Укравтодор" в рамках будівництва, йдеться на Facebook-сторінці партії "Слуга народу".

За словами Дубінського, багато земельних ділянок, на яких за проектом повинна буде будуватися дорога, належать приватним особам, що пов'язані з відомим забудовником, главою Конфедерації будівельників України Львом Парцхаладзе. Вони могли бути незаконно виділені та привласнені.

"Хочу звернути увагу на те, що безліч ділянок під Київською обхідною дорогою викуплені такими собі приватними особами, які пов'язаними з колишнім заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Львом Парцхаладзе. З цими ділянками буде велика проблема, тому що державі доведеться за бюджетні кошти платників податків ці ділянки у пана Парцхаладзе, або пов'язаних з ним компаній або людей викуповувати", - сказав Дубинський.

Нардеп також додав, що питання з ділянками варто вирішувати із залученням прокуратури.

"Якщо ми зараз з паном Кубраковим (глава "Укравтодору") на етапі проектування звернемо увагу на це питання і звернемося до прокуратури, то зможемо ці ділянки повернути у власність держави. Упевнений, що можна довести злочинний умисел при їх виділенні та присвоєння компаніями пана Парцхаладзе", - додав Дубынський.

Також депутат "Слуги народу" відзначив важливий політичний момент, в якому замішаний брат Льва Парцхаладзе.

"Хочу звернути увагу на те, що його брат Георгій Церегаішвілі є керівником обласної організації партії ЄС ("Європейська солідарність"), тому це ще політичне питання. Разом ми з цим впораємося", - пообіцяв Дубинський.

Під час презентації повідомили про проведення тендера на проектні роботи першої ділянки КОД протяжністю 35,2 км, яка з'єднає дороги М-06 "Київ - Чоп" та М-05 "Київ - Одеса".

За попередніми розрахунками "Укравтодору", вартість цієї ділянки складе 12 млрд гривень, а загальна вартість КОД - 85 млрд гривень. Повністю завершити роботи з будівництва Київської обхідної дороги планується за 5-6 років в умовах стабільного фінансування.

Нагадаємо, що Лев Парцхаладзе був звільнений з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у вересні 2019 року.

Нещодавно будівельники під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем звернулися до уряду та Мінрегіону із проханням скасувати скандальні поправки до Містобудівних норм (Державні будівельні норми, ДБН), згідно з якими забудова багатоквартирних будинків в селах і передмістях обмежена 4-поверховими будівлями. ДБН Б.2.2-12:2018 та нова редакція ДБН Б.2.2-12:2019 розроблялися, коли заступником міністра був відомий забудовник Лев Парцхаладзе та ЗМІ писали, що саме він був зацікавлений в ухваленні нових ДБН.

Також за інформацією ЗМІ Лев Парцхаладзе намагався влаштуватися до Офісу простих рішень і результатів Михайла Саакашвілі. Як писало видання "РБК-Україна", проведений Офісом простих рішень Михайла Саакашвілі за активної підтримки Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе круглий стіл з питань будівельної реформи став ще однією спробою зупинити вже розпочату з ініціативи Президента реформу містобудування.