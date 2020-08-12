Ostchem Retail заключил соглашение с 6 банками о целевом кредитовании аграриев

Ostchem Retail, розничное направление холдинга Ostchem, который, в свою очередь, входит в азотный бизнес Group DF, заключил на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Соответствующие соглашения заключены с ПроКредит Банком, Первым украинским международным банком (ПУМБ), банком "Альянс", Агропросперис Банком, Приватбанком, МТБ Банком, которые осуществляют кредитную поддержку агропроизводителей по всей Украине.

Переговоры еще с одним крупным банком находятся на завершающем этапе.

Уполномоченные банки-партнеры финансируют фермеров, которые покупают азотные минеральные удобрения у входящих в Ostchem химических заводов-производителей: черкасского "Азота", "Северодонецкого объединения "Азот", "Ривнеазота".

Программа кредитования работает следующим образом: уполномоченный банк выдает кредит на закупку азотных минеральных удобрений на льготных условиях, в свою очередь Ostchem Retail, в качестве представителя производителя, обеспечивает своевременную отгрузку продукции аграрию и субсидирует покупателю процентную ставку по кредиту.

Кредиты могут предоставляться в гривне, евро и долларах, как без залога, так и под залог финансовых аграрных расписок или под классическое кредитное обеспечение.

Причем сроки кредитования варьируются от 2 до 18 месяцев.

"Этот кредит обеспечивает финансовую поддержку фермера в течение основного аграрного цикла – он может купить удобрения в "низкий" сезон, вовремя их внести, собрать урожай, дождаться лучшей цены на урожай, продать его, когда ему выгодно, и вернуть кредит. В этом треугольнике "банк - производитель - фермер" выигрывают все. Для банка – это возможность предложить рынку новые интересные инструменты, фермер же получает возможность "отвязать" два события: продажу урожая и приобретение удобрений, покупая их в "низкий" сезон, когда цена значительно ниже", – отметил руководитель направления Ostchem Retail Евгений Хуриленко.

По его словам, темпы роста рынка целевых кредитов для покупки минеральных удобрений почти вдвое выше, чем в целом кредиты для АПК.

"Мы фактически изменили парадигму продаж минеральных удобрений на аграрном рынке. Это дало свои результаты – за первый год деятельности наши продажи превысили 1 млрд гривен", - отметил он.

Ostchem Retail работает непосредственно с конечным потребителем.

Впервые у малых и средних фермеров с площадями посевов от 200 до 15 000 гектаров появился прямой доступ к продукции заводов-производителей и доступ к дешевому финансированию.

Ostchem Retail – розничное направление холдинга Ostchem, входящее в азотный бизнес Group DF.

Ostchem Retail создано в 2019 году для обеспечения продаж и прямых поставок минеральных удобрений от заводов-производителей холдинга Ostchem к аграриям Украины.

Ostchem Retail первым внедрил альтернативные инструменты продаж на рынке азотных удобрений.

Закупка удобрений происходит посредством финансирования банков-партнеров.

Компания гарантирует аграриям выгодные цены на азотные удобрения от таких производителей, как "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот".

Как сообщали Українські Новини, группа компаний Group DF ранее заявляла о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem.

Ранее суд признал недействительным решение АМКУ о разделении азотного бизнеса Group DF.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый бизнесы.

В частности, Group DF – один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Общая численность работников на предприятиях Group DF превышает 100 тыс. человек.

Основатель и собственник Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.