подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem
06 августа 2020, четверг, 18:34 129
Экономика 2020-08-06T18:36:45+03:00
Українські Новини
Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem

Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem

Александр Дмитриенко
Ostchem, Group DF, Аммиачная селитра
Group DF. Фото: groupdf.com
Group DF. Фото: groupdf.com

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химических предприятиях входящего в состав группы холдинга Ostchem.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Group DF относительно ситуации с условиями хранения аммиачной селитры в Украине, передают Українськi Новини.

"Все предприятия холдинга Ostchem (объединяет азотный бизнес Group DF) соответствуют требованиям украинского законодательства, а вся продукция предприятий хранится четко в соответствии со стандартами ГОСТ 7370:2013 "Нитрат амония (Селитра аммиачная). Технические условия", которыми регламентируются условия по хранению готового продукта. Предприятия Ostchem сертифицированы по международному стандарту ISO 9001 (International Organization for Standardization), описывающему требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сертификация проходит ежегодно – это одно из требований глобальных покупателей и трейдеров азотных удобрений, их представители проверяют весь производственный цикл, все логистические вопросы – хранение, доставку, перевалку в портах и прочее.

"Важный момент: наиболее опасно не столько производство, сколько хранение так называемой насыпной аммиачной селитры. Практически 95% аммиачной селитры на наших предприятиях хранится отдельно в герметично упакованных специальных мягких контейнерах из полипропиленовой ткани, биг бэгах, что значительно уменьшает ее взрывоопасность. Все заводы и склады группы являются режимными объектами и относятся к категории объектов повышенной опасности. Ежегодно на объектах проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами, как Гоструда, МЧС, Госэконадзор, на соответствие требованиям безопасности, проверяют представители СБУ", - говорится в сообщении.

При этом доступ на объекты есть только у персонала по спецпропускам под надзором независимой охраны.

Согласно сообщению, мониторинг качества продукции, находящейся на складах, осуществляет 1 раз в час, при этом каждая партия (технологический цикл) сертифицирована с указанием всех параметров выпущенной продукции.

Отмечается, что издержки национального производителя на обеспечение безопасности, как правило, в разы выше, чем издержки импортеров.

"Отечественные заводы работают на рынке десятилетиями, являются полностью прозрачными для любых контролирующих органов. Однако перевалку, хранение и транспортировку аналогичной импортной продукции многие эксперты и участники рынка обосновано считают недостаточно прозрачной и безопасной. В зарубежных странах импорт и оборот аммиачной селитры ограничен и тщательно контролируется государством. К примеру, Турция полностью запретила импорт аммиачной селитры. В Украину аммиачная селитра ввозится без ограничений. К примеру, только в 2019 году в Украину было завезено из Турции и Грузии (крупнейшие страны-импортеры) около 500 тысяч тонн селитры", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что во многих случаях импортная аммиачная селитра произведена в России и поставляется в Украину в обход существующего эмбарго через другие страны.

Group DF считает, что дополнительные проверки, инициированные сейчас властью, только усилят безопасность всего цикла производства, хранения и транспортировки аммиачной селитры.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, временно исполняющему обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской государственной администраций проверить условия хранения аммиачной селитры.

Президент Владимир Зеленский после мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута (Ливан) призвал Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине и предпринять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотного бизнеса в Group DF, входят заводы "Черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение Азот2, "Ривнеазот", "Концерн Стирол".

Также в азотный бизнес Group DF входит сеть складов "УкрАгро НПК" и "Морской специализированный порт Ника-Тера".

Больше новостей о: Ostchem Group DF Аммиачная селитра

Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии
Новости
8-летний мальчик утонул в бассейне киевского ТРЦ 19:17
В Ровенской области на молокозаводе вспышка коронавируса – заболели 32 человека 19:02
Причастных к тайным тюрьмам СБУ за 4 года не привлекли к ответственности, – Amnesty International 18:48 Документ
ДТП в Киевской области. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv
На Старообуховской трассе снова смертельное ДТП: погибли 3 человека, 2 травмированы 18:45
Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem 18:34
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok