Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химических предприятиях входящего в состав группы холдинга Ostchem.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Group DF относительно ситуации с условиями хранения аммиачной селитры в Украине, передают Українськi Новини.

"Все предприятия холдинга Ostchem (объединяет азотный бизнес Group DF) соответствуют требованиям украинского законодательства, а вся продукция предприятий хранится четко в соответствии со стандартами ГОСТ 7370:2013 "Нитрат амония (Селитра аммиачная). Технические условия", которыми регламентируются условия по хранению готового продукта. Предприятия Ostchem сертифицированы по международному стандарту ISO 9001 (International Organization for Standardization), описывающему требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сертификация проходит ежегодно – это одно из требований глобальных покупателей и трейдеров азотных удобрений, их представители проверяют весь производственный цикл, все логистические вопросы – хранение, доставку, перевалку в портах и прочее.

"Важный момент: наиболее опасно не столько производство, сколько хранение так называемой насыпной аммиачной селитры. Практически 95% аммиачной селитры на наших предприятиях хранится отдельно в герметично упакованных специальных мягких контейнерах из полипропиленовой ткани, биг бэгах, что значительно уменьшает ее взрывоопасность. Все заводы и склады группы являются режимными объектами и относятся к категории объектов повышенной опасности. Ежегодно на объектах проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами, как Гоструда, МЧС, Госэконадзор, на соответствие требованиям безопасности, проверяют представители СБУ", - говорится в сообщении.

При этом доступ на объекты есть только у персонала по спецпропускам под надзором независимой охраны.

Согласно сообщению, мониторинг качества продукции, находящейся на складах, осуществляет 1 раз в час, при этом каждая партия (технологический цикл) сертифицирована с указанием всех параметров выпущенной продукции.

Отмечается, что издержки национального производителя на обеспечение безопасности, как правило, в разы выше, чем издержки импортеров.

"Отечественные заводы работают на рынке десятилетиями, являются полностью прозрачными для любых контролирующих органов. Однако перевалку, хранение и транспортировку аналогичной импортной продукции многие эксперты и участники рынка обосновано считают недостаточно прозрачной и безопасной. В зарубежных странах импорт и оборот аммиачной селитры ограничен и тщательно контролируется государством. К примеру, Турция полностью запретила импорт аммиачной селитры. В Украину аммиачная селитра ввозится без ограничений. К примеру, только в 2019 году в Украину было завезено из Турции и Грузии (крупнейшие страны-импортеры) около 500 тысяч тонн селитры", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что во многих случаях импортная аммиачная селитра произведена в России и поставляется в Украину в обход существующего эмбарго через другие страны.

Group DF считает, что дополнительные проверки, инициированные сейчас властью, только усилят безопасность всего цикла производства, хранения и транспортировки аммиачной селитры.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, временно исполняющему обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской государственной администраций проверить условия хранения аммиачной селитры.

Президент Владимир Зеленский после мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута (Ливан) призвал Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине и предпринять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотного бизнеса в Group DF, входят заводы "Черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение Азот2, "Ривнеазот", "Концерн Стирол".

Также в азотный бизнес Group DF входит сеть складов "УкрАгро НПК" и "Морской специализированный порт Ника-Тера".