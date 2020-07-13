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13 июля 2020, понедельник, 20:46 16
Судебная власть 2020-07-13T20:47:17+03:00
Українські Новини
Экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского признали виновным в госизмене

Экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского признали виновным в госизмене

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Арест, Крым, Суд, Госизмена
Петр Михальчевский в Днепровском районном суде, 18 февраля 2019 года. Фото: Ґрати
Петр Михальчевский в Днепровском районном суде, 18 февраля 2019 года. Фото: Ґрати

Суд признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Крыма в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 13 июля 2020, Днепровский районный суд г. Киева поддержал позицию прокуратуры Автономной Республики Крым и признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014)", - сказано в нем.

Суд присудил ему меру пресечения в виде 10 лет лишения свободы.

Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым" в составе "Совета министров Автономной Республики Крым", предоставляя таким образом помощь России в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Так называемый "министр" непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена ​​на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности указанного "министерства".

Как сообщали Українські Новини, СБУ задержала "экс-замминистра спорта" "Республики Крым" в Херсонской области.

Ранее Служба безопасности Украины задержала бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского в Киеве.

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