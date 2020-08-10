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10 августа 2020, понедельник, 21:00 41
Общество 2020-08-10T21:15:01+03:00
Українські Новини
Местами похолодает до +10 и пройдут дожди. Прогноз погоды на 11 августа

Местами похолодает до +10 и пройдут дожди. Прогноз погоды на 11 августа

Анна Рудык
погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

11 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +15…20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

В Ялте также без осадков, температура ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30 градусов.

10 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

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