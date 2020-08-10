подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 августа 2020, понедельник, 14:25 660
Lifestyle 2020-08-10T15:00:01+03:00
Українські Новини
73-летний Шварценеггер впервые стал дедушкой

73-летний Шварценеггер впервые стал дедушкой

Валерия Драгомирова
Арнольд Шварценеггер, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер. Фото: twitter.com/Schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер. Фото: twitter.com/Schwarzenegger

Американский актер, культурист, продюсер и политический деятель Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Кэтрин стала матерью. Об этом пишет ET Online.

30-летняя Кэтрин родила первенца от своего 41-летнего супруга, голливудского актера Криса Пратта.

Отмечается, что пол и имя новорожденного пара не раскрывает.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились летом прошлого года. О беременности дочери 73-летнего "Терминатора" стало известно в апреле 2020-го.

Крис Пратт - звезда фильмов Стражи Галактики, Мир юрского периода, Мстители: Война бесконечности.

Как сообщали Українські Новини, Шварценеггер подарил экоактивистке Грете Тунберг электромобиль Tesla. Актер вызвался помочь с организацией поездок по Западной Америке и теперь активистка может спокойно передвигаться на электромобиле как по США, так и по Канаде.

Ранее в Австрии открылся музей Арнольда Шварценеггера. Музей был открыт в его родном доме.

Тем временем Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом. 

Больше новостей о: Арнольд Шварценеггер Крис Пратт Кэтрин Шварценеггер

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала еще вдвое за сутки
Новости
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
У Тихановской предложили Лукашенко переговоры 14:59
Анонсированное повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен обосновано, — глава совета НБУ 14:47
АМКУ не имеет законного права отказать в удовлетворении нашей совместной с китайскими партнерами заявки на концентрацию акций ПАО "Мотор Cіч", - DCH 14:33
Они были пьяные и обкуренные: Лукашенко высказался о протестующих в Минске 14:32
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске 10:41
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы 20:05
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске 10:41
На улицы столицы Беларуси выехали автозаки и водометы 18:28
больше новостей
В одном из детсадов Черкасс обнаружили коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok