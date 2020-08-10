73-летний Шварценеггер впервые стал дедушкой

Американский актер, культурист, продюсер и политический деятель Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Кэтрин стала матерью. Об этом пишет ET Online.

30-летняя Кэтрин родила первенца от своего 41-летнего супруга, голливудского актера Криса Пратта.

Отмечается, что пол и имя новорожденного пара не раскрывает.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились летом прошлого года. О беременности дочери 73-летнего "Терминатора" стало известно в апреле 2020-го.

Крис Пратт - звезда фильмов Стражи Галактики, Мир юрского периода, Мстители: Война бесконечности.

Как сообщали Українські Новини, Шварценеггер подарил экоактивистке Грете Тунберг электромобиль Tesla. Актер вызвался помочь с организацией поездок по Западной Америке и теперь активистка может спокойно передвигаться на электромобиле как по США, так и по Канаде.



Ранее в Австрии открылся музей Арнольда Шварценеггера. Музей был открыт в его родном доме.



Тем временем Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом.