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  • Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом
05 марта 2020, четверг, 18:41 20
Америка 2020-03-05T18:42:41+02:00
Українські Новини
Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом

Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом

Кира Молчанова
Суд, Шварценеггер, Терминатор, Арнольд Шварценеггер
Восковая голова Терминатора. Фото: wikipedia.org
Восковая голова Терминатора. Фото: wikipedia.org

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов Promobot, который выпустил робота с его лицом.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на таблоид TMZ, который ознакомился с этим заявлением.

Механическая кукла похожа на Шварценеггера в роли робота-убийцы Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона.

По словам актера, он не давал согласие на использование своего образа и потребовал 10 миллионов долларов компенсацции.

Представитель компании заявила радиостанции “Говорит Москва”, что Promobot ещё не получили иск, но остановят использование робота с внешностью Шварценеггера. Робота уничтожат.

Как сообщали Українські Новини, известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер подарил электромобиль Tesla 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг.

Ранее сообщалось, что популярный американский актер Крисс Пратт сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Дочь Железного Арни приняла приложение.

В мае прошлого года в Южной Африке напали на известного актера Арнольда Шварценеггера. Неизвестный мужчина нанес актеру удар двумя ногами в прыжке.

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