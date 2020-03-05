Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов Promobot, который выпустил робота с его лицом.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на таблоид TMZ, который ознакомился с этим заявлением.

Механическая кукла похожа на Шварценеггера в роли робота-убийцы Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона.

По словам актера, он не давал согласие на использование своего образа и потребовал 10 миллионов долларов компенсацции.

Представитель компании заявила радиостанции “Говорит Москва”, что Promobot ещё не получили иск, но остановят использование робота с внешностью Шварценеггера. Робота уничтожат.

Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая создала робота с внешностью голливудского актера. Та использовала его для продвижения андроида Robo-C. А артист не давал согласия на это, так что теперь он собирается взыскать 10 миллионов долларов. pic.twitter.com/ILquS7kXFE — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) March 5, 2020

Как сообщали Українські Новини, известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер подарил электромобиль Tesla 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг.

Ранее сообщалось, что популярный американский актер Крисс Пратт сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Дочь Железного Арни приняла приложение.

В мае прошлого года в Южной Африке напали на известного актера Арнольда Шварценеггера. Неизвестный мужчина нанес актеру удар двумя ногами в прыжке.