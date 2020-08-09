У трех знаков зодиака возможны трудности сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Овны, Львы и Рыбы легко избавлялись от любых тревог, сегодня Тельцы, Весы и Стрельцы столкнутся с трудностями в делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 9 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

У Тельцлв наступает сложный период. Эмоциональное состояние на протяжении всего дня будет оставаться нестабильным. Неожиданно могут нахлынуть негативные эмоции, а воспоминания о прошедшем будут отвлекать от дел. В воскресенье будьте внимательны с финансами. Могут возникнуть обстоятельства, которые подтолкнут представителей этого знака к непредвиденным расходам, а этого следует избегать. Деньги лучше тратить с умом, а также не рисковать собственными сбережениями без надобности.

Весы

У Весов будет сложный день. Вероятны ошибки и мелкие просчеты в делах. В воскресенье следует полагаться в большей степени на свою интуицию и верить в собственные силы. Не следует излишне отступать от правил и увлекаться различными экспериментами. Результаты могут оказаться сомнительными и не принесут ожидаемого успеха.

Стрелец

Сложный и противоречивый день будет у Стрельцов. В этот период им будет нелегко сохранить самообладание и удержаться от раздражительности. Постарайтесь держать под контролем свои эмоции и избегайте резких высказываний, чтобы не испортить дружеские отношения с окружающими. В этот день развитие текущих дел и окружающая обстановка в некоторой степени будет зависеть непосредственно от представителей этого знака. Звезды советуют действовать стремительно, отбросив в сторону все мрачные мысли.

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