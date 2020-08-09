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09 августа 2020, воскресенье, 20:35 208
Силовые структуры 2020-08-09T20:35:02+03:00
Українські Новини
14 дней подряд на Донбассе нет погибших и раненых среди военных, — штаб ООС

14 дней подряд на Донбассе нет погибших и раненых среди военных, — штаб ООС

Валерия Драгомирова
Донбасс, погибшие, раненые, ООС
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 9 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в нем.

В то же время указывается, что утром вблизи населенного пункта Трудовое боевики осуществляли инженерное обустройство позиций в сторону украинских подразделений, что является нарушением договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулирования ситуации на Донбассе.

"14-е сутки подряд, с момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подчеркнули в штабе.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 8 августа, потерь не было.

Ранее Зеленский признался, что выпил с украинскими военными на Донбассе. 

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