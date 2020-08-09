За прошедшие сутки в ВСУ количество новых случаев заболевания коронавирусом сократилось вдвое

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 305 человек, за прошедшие сутки, 8 августа, зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, в то время как 7 августа обнаружили 21 новый случай заражения Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 9 августа в ВСУ COVID-19 болеет 305 человек. Всего за время пандемии выздоровел 681 человек, летальных исходов – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 172 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека", – говорится в нем.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах 5 августа коронавирусом болели 265 человек, а также зарегистрировали 34 новых случая заболевания.

Также из-за высокого количества заболеваемости, министр Максим Степанов предлагает усилить контроль за соблюдение карантинных мер.