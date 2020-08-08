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08 августа 2020, суббота, 05:15 292
Lifestyle 2020-08-08T05:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 8 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 8 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу Близнецы, Девы и Козероги сталкивались с проблемами в делах, сегодня Овны, Львы и Рыбы избавятся от любых тревог. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака в субботу, 8 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

В субботу Овны могут рассчитывать на успех в делах и строить смелые планы. С утра не упустите время и займитесь чем-то новым, представителей этого знака ожидает успех во всех начинаниях. В этот день также можно совершенствовать свои навыки и учиться чему-то новому. Овнам удастся познакомиться с интересными людьми, а совместная прогулка станет началом крепкой и продолжительной дружбы.

Лев

В этот день Львам может крупно повезти. Наступает отличное время, чтобы взяться за что-то новое и достичь впечатляющего результата в итоге. В субботу можно рассчитывать на помощь со стороны. Не исключено, что в этот день начнется новый любовный роман, а в отношениях между Львами и партнером влюбленными будет много страсти.

Рыбы

Начало дня обещает быть интересным и перспективным временем для всех дел Рыб. Если в этот период они не будут форсировать события и не поведутся на сомнительные провокации, то смогут вполне благоприятно разрешить имеющиеся важные вопросы. В субботу в любом деле помните о своих интересах и не позволяйте другим людям очернить себя. Вечером уделите внимание близким и друзьям.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба прогнозирует, что четырех знаков зодиака ждет финансовая удача в августе.

Также 7 августа Венера перешла в знак Рака и пробудет там до 6 сентября.

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