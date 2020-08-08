подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 августа 2020, суббота, 09:20 145
Силовые структуры 2020-08-08T10:30:01+03:00
Українські Новини
В полиции рассказали, в каких областях больше всего нарушений карантина

В полиции рассказали, в каких областях больше всего нарушений карантина

Анна Рудык
Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине, Нарушение карантина
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Наибольшее количество нарушений правил карантина зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, сообщается, что всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер.

Отмечается, что это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

Также в полиции напомнили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и админпротокол не составляется.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

Кроме того, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем начался 150-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Больше новостей о: Карантин карантин в Киеве карантин в Украине Нарушение карантина

Карантин в Украине действует 150 дней: какие прави...
Один из цехов "Киевхлеба" закрыли на карантин из-з...
В Минздраве хотят ввести новые критерии для опреде...
Несоблюдение коронавирусных правил. В Италии пригр...
Задержанных в Минске украинских журналистов депортировали
В полиции рассказали, в каких областях больше всего нарушений карантина
Новости
Взрыв в Бейруте. Интерпол направил своих экспертов для расследования 10:40
Михаил Ткач обнаружил у себя дома признаки
Журналист "Схем" Ткач обнаружил у себя дома признаки "подслушки" 10:15
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
В Украине четвертый день подряд увеличивается антирекорд по заболеваемости коронавирусом 09:45
Столичный ресторан недополучает 40% годового оборота из-за карантина 09:30
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
больше новостей
Карантин в Украине действует 150 дней: какие правила и ограничения введены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok