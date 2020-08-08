В полиции рассказали, в каких областях больше всего нарушений карантина

Наибольшее количество нарушений правил карантина зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, сообщается, что всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер.

Отмечается, что это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

Также в полиции напомнили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и админпротокол не составляется.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

Кроме того, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем начался 150-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.