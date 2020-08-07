Юристы раскритиковали судебную реформу Саакашвили, назвав ее угрозой независимости судебной власти

Комитетс Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по процессуальному праву раскритиковал концепцию судебной реформы, предложенную главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилом Саакашвили. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 6 августа.

По мнению АЮУ, концепция противоречит Конституции Украины, и является неэффективной для улучшения судоустройства. Также, по мнению юристов, она несет риски нарушения Украиной обязательств по обеспечению независимости судебной власти в соответствии с международными стандартами и обязательств об обеспечении права на справедливый суд.

Юристы считают, что какие-либо изменения в судебной системе требуют предварительного научного и практического обсуждения и прогнозирования последствий предлагаемых изменений.

При этом в АЮУ напоминают об уже "традиционной тенденции такого реформирования" и подчеркнули: попытки повторяются с каждой сменой власти в стране.

"Такие действия можно расценивать исключительно как попытку каждой последующей политической элиты оказать влияние на судебную власть, тем самым ограничив ее независимость", — говорится в резолюции комитета АЮУ.

"Из презентации (концепции — ред.) сложилось впечатление, что проблемы в украинской судебной системе заключаются именно в структурной плоскости: "слишком много судов — слишком много проблем". Но количество судов и их инстанционная иерархия на самом деле не имеют определяющего влияния на доступ к правосудию и его качество", — считают в АЮУ.

Кроме того, в случае реализации концепции авторства Саакашвили в ассоциации прогнозируют "углубление кризиса кадрового судейского голода и возможный коллапс всей системы правосудия".

Юристы подчеркнули, что наличие специализированных судов —это объективная необходимость, поэтому предложенные изменения, в частности, заключающиеся в слиянии административных, хозяйственных и общих судов, не дают ответ на вопрос, как ликвидация повысит качество правосудия и облегчит доступ к нему.

В АЮУ также не поддерживают предложение Саакашвили ликвидировать Конституционный Украины, значительно сократить количество судей Верховного суда, ликвидировать Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Как сообщали Українські Новини, глава исполнительного комитета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии.