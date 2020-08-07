подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 августа 2020, пятница, 21:26 203
Судебная власть 2020-08-07T21:45:05+03:00
Українські Новини
Юристы раскритиковали судебную реформу Саакашвили, назвав ее угрозой независимости судебной власти

Юристы раскритиковали судебную реформу Саакашвили, назвав ее угрозой независимости судебной власти

Елизавета Кесельман
Михеил Саакашвили, Судебная реформа, Реформа Саакашвили, АЮУ
Михеил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook
Михеил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Комитетс Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по процессуальному праву раскритиковал концепцию судебной реформы, предложенную главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилом Саакашвили. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 6 августа.  

По мнению АЮУ, концепция противоречит Конституции Украины, и является неэффективной для улучшения судоустройства. Также, по мнению юристов, она несет риски нарушения Украиной обязательств по обеспечению независимости судебной власти в соответствии с международными стандартами и обязательств об обеспечении права на справедливый суд.

Юристы считают, что какие-либо изменения в судебной системе требуют предварительного научного и практического обсуждения и прогнозирования последствий предлагаемых изменений.

При этом в АЮУ напоминают об уже "традиционной тенденции такого реформирования" и подчеркнули: попытки повторяются с каждой сменой власти в стране.

"Такие действия можно расценивать исключительно как попытку каждой последующей политической элиты оказать влияние на судебную власть, тем самым ограничив ее независимость", — говорится в резолюции комитета АЮУ.

"Из презентации (концепции — ред.) сложилось впечатление, что проблемы в украинской судебной системе заключаются именно в структурной плоскости: "слишком много судов — слишком много проблем". Но количество судов и их инстанционная иерархия на самом деле не имеют определяющего влияния на доступ к правосудию и его качество", — считают в АЮУ.

Кроме того, в случае реализации концепции авторства Саакашвили в ассоциации прогнозируют "углубление кризиса кадрового судейского голода и возможный коллапс всей системы правосудия".

Юристы подчеркнули, что наличие специализированных судов —это объективная необходимость, поэтому предложенные изменения, в частности, заключающиеся в слиянии административных, хозяйственных и общих судов, не дают ответ на вопрос, как ликвидация повысит качество правосудия и облегчит доступ к нему.

В АЮУ также не поддерживают предложение Саакашвили ликвидировать Конституционный Украины, значительно сократить количество судей Верховного суда, ликвидировать Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Как сообщали Українські Новини, глава исполнительного комитета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии.

Больше новостей о: Михеил Саакашвили Судебная реформа Реформа Саакашвили АЮУ

Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую"
Новости
В украинском Консульстве ждут официального подтверждения факта задержания журналистов 22:02
США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру,– замглавы набсовета ПриватБанка Шевалев 22:00
Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом 21:51
Юристы раскритиковали судебную реформу Саакашвили, назвав ее угрозой независимости судебной власти 21:26
Выполнение профессиональных обязанностей – не преступление: НСЖУ осудил задержание журналистов в Минске 21:18
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
больше новостей
В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время". Среди них есть украинцы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok