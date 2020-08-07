Под Киевом мужчина хотел похвастаться оружием и устроил стрельбу

После того, как в центре Киева произошла драка со стрельбой, житель Вышгородского района тоже открыл огонь, но с целью впечатлить своего друга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью в селе Литвиновка Вышгородского района. В м полицию сообщили, что мужчина на автомобиле с номерами иностранной регистрации стрелял из оружия.

Полиция нашла стрелка в соседнем селе. Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина.

"Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Позднее полицейские нашли в доме стрелка револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Оружие отправлено на экспертизу, открыто уголовное дело.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, водитель которого не хотел останавливаться.

Пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по детям, которые, по его мнению, слишком громко себя вели на детской площадке.