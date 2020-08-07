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07 августа 2020, пятница, 17:36 72
Верховная Рада и партии 2020-08-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ заявила о налете на свой днепровский офис – силовики безосновательно сломали дверь, не предъявив документ

ОПЗЖ заявила о налете на свой днепровский офис – силовики безосновательно сломали дверь, не предъявив документы

Петр Стуженко
Обыск, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) сообщила, что 6 августа, по указанию из Киева, сотрудники Государственной фискальной службы Украины обыскали офис партии в Днипре. Без предъявления документов и оснований для проведения обыска силовики взломали двери и ворвались в помещения. Не обнаружив ничего противозаконного, силовики под покровом ночи вынуждены были уйти.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Слуги" стремительно теряют доверие граждан. Теперь власть пытается силовыми методами запугать своих политических оппонентов, давит на оппозиционные телеканалы. Зе-власть настолько боится поражения, что уже не скрывается за спинами радикалов. Теперь она открыто применяет практику бандитских налетов на представительства крупнейшей оппозиционной силы в стране", - сказано в заявлении партии.

В ОПЗЖ связывает налет силовиков на днипровский офис партии с началом избирательной кампании.

"Мы решительно протестуем против незаконных действий власти. Если "слуги" хотят показать свою силу, пусть наберутся смелости на переговорах с внешними кредиторами. Прекратят заискивать перед радикалами и восстановят мир в Украине. Власть должна демонстрировать свою мощь в борьбе с экономическим кризисом и нищетой украинских семей. Нападения на оппозицию – это немощь, трусость и глупость", - подчеркивется в заявлении.

Партия требует от власти прекратить репрессии против оппозиции и оппозиционных средств массовой информации. А также ОПЗЖ намерена добиваться привлечения к ответственности всех политических заказчиков и непосредственных исполнителей этого обыска.

"Украинский народ не потерпит игр в диктатуру. Поражение власти на выборах неизбежно. "Оппозиционная платформа - За жизнь" является единственной альтернативой войне, нищете, внешнему управлению и упадку", - резюмировали в заявлении.

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