Швеция отменяет вступительные экзамены в университеты из-за коронавируса уже во второй раз

Швеция, которая продлила запрет на въезд для украинцев до конца лета, отменила вступительные экзамены в университеты, включая и для иностранных поступающих. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, ежегодно, шведские абитуриенты сдают экзамены (SweSAT и högskoleprovet), определяющие их школьные способности, которые в дальнейшем, они могут использовать для поступления в университет.

Как отмечается, экзамен был отменен весной из-за пандемии коронавируса и теперь будет снова отменен, а официальное решение будет принято в пятницу. Министр образования сказал, что, скорее всего, весной 2021 года вместо этого проведут два экзамена.

"Проведение этой осенью тестов на школьные способности повлечет за собой повышенный риск распространения коронавируса. Таким образом, вывод Шведского совета по высшему образованию в отчете, представленном сегодня правительству, заключается в том, что экзамен не следует проводить этой осенью", - заявил он.

Как ртмечают в министерстве, более 100 тысяч человек захотят сдать экзамен в октябре, но для того, чтобы соответствовать правилам Агентства общественного здравоохранения, запрещающим публичные мероприятия с участием более 50 человек, Стокгольмскому университету, например, потребовалось бы более 2300 мест проведения экзаменов, 4200 наблюдателей за экзаменами.

Как сообщали Українські Новини, впервые за 64 года в Швеции отменили Нобелевский банкет.