Местами жара ослабнет, но засуха не отступит. Прогноз погоды на 8 августа

8 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+22 градуса, днем +26…+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +30…+36 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса. 7 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.