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07 августа 2020, пятница, 21:00 86
Общество 2020-08-07T22:00:01+03:00
Українські Новини
Местами жара ослабнет, но засуха не отступит. Прогноз погоды на 8 августа

Местами жара ослабнет, но засуха не отступит. Прогноз погоды на 8 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

8 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+22 градуса, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +30…+36 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.

7 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Также синоптики не прогнозируют ничего аномального в последний месяц лета.

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