Порошенко должен давно сидеть в тюрьме с конфискацией "заработанного" на госдолжностях, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко опубликовал разоблачительную заметку в отношении прежней власти и экс-президента Петра Порошенко. Свой пост он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook.

"39 млрд - 39,000,000,000 гривен! Вот за эти огромные средства, на которые обокрали Украину и украинский сделкой "Роттердам +", Порошенко должен уже давно сидеть в тюрьме, причем конфискацией "заработанного" на государственных должностях. Прежде всего за это, а не за второстепенные другие обвинения, которые ему нависувалы два десятка. Почему должен сидеть? А для того, чтобы больше ни один президент не пытался на пару с олигархом делать подобное", - отметил Гриценко.

Он советует почитать статью Юлии Самаевой: как Порошенко & Со, планируя "Роттердам+", сначала по дешевке скупили активы ахметовского ДТЭК и во сколько раз больше они потом на этой сделке "заработали"; фамилии порошенковский подельников, всех тех волков, Гонтарева, Пасенюк, Демчишин, что бежали за границу, тоже указано...

"Главный вопрос сейчас: Зеленский похоронит это дело, позволив своему премьеру и своей генпрокурорци слить ее по факту, сорвав для НАБУ сроки расследования и передачи в суд? или бенефициары многомиллиардной сделки таки понесут ответственность?

Скоро узнаем. Отсчет времени идет уже на часы...", - резюмировал свою заметку Анатолий Гриценко.