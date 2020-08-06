ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации, причастной к убийству журналиста Сергиенко

Государственное бюро расследований сообщило гражданину о подозрении в участии в преступной организации, причастной к убийству в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 6 августа 2020 года сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации (ч. 1 ст . 255 УК Украины)", – сказано в нем.

Следствием установлено, что подозреваемый 4 апреля 2014 года в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в конце января Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт касательно подозреваемого по делу убийства в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.

Также Госбюро расследований провело обыски в доме, который арендует бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, связаны с делом о похищении и убийстве в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.