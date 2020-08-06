подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 17:45 52
Силовые структуры 2020-08-06T18:15:01+03:00
Українські Новини
ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации, причастной к убийству журналиста Сергиенко

ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации, причастной к убийству журналиста Сергиенко

Ирина Николенко
Евромайдан, Василий Сергиенко, ГБР, Госбюро расследований, Убийство журналиста, Обвинительный акт
Государственное бюро рсследований. Фото: Радіо Свобода
Государственное бюро рсследований. Фото: Радіо Свобода

Государственное бюро расследований сообщило гражданину о подозрении в участии в преступной организации, причастной к убийству в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 6 августа 2020 года сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации (ч. 1 ст . 255 УК Украины)", – сказано в нем.

Следствием установлено, что подозреваемый 4 апреля 2014 года в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в конце января Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт касательно подозреваемого по делу убийства в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.

Также Госбюро расследований провело обыски в доме, который арендует бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, связаны с делом о похищении и убийстве в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Больше новостей о: Евромайдан Василий Сергиенко ГБР Госбюро расследований Убийство журналиста Обвинительный акт

Деньги и оружие шли на Майдан от посольства Литвы,...
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта по делу ...
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой о...
САП направила в суд обвинительный акт в отношении ...
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии
Новости
Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem 18:34
Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет за кофе и сладостями. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски 18:33
Из-за жары с завтрашнего дня в Киев запретили заезжать грузовикам 18:16
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже 18:08
Украинскую военную разведку знают во всем мире: эксперт оценил смену руководства ГУР 18:04
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok