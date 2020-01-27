Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт о подозреваемом в убийстве журналиста Сергиенко

24 января 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых по делу убийства и похищения в 2014 году участника Евромайдана и журналиста Василия Сергиенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что досудебное расследование в производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в отношении лица по факту незаконного проникновения на территорию домовладения Сергиенко, откуда тот был похищен и убит, однако о ком именно идет речь, правоохранители не сообщили.

Также подозреваемому в убийстве журналиста и еще одному лицу инкриминируют участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей.

Как сообщали Українські Новини, 16 мая 2017 года полиция задержала, а суд арестовал подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко в Киеве.

12 апреля правоохранители задержали в Киевской области еще одного подозреваемого в убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

Тело активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в Черкасской области со следами пыток в 2014 году.