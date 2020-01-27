подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 21:44 27
Силовые структуры 2020-01-27T21:45:01+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт о подозреваемом в убийстве журналиста Сергиенко

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт о подозреваемом в убийстве журналиста Сергиенко

Елизавета Кесельман
Василий Сергиенко, Убийство Сергиенко, Убийство журналиста, Офис Генпрокурора
Убитый в 2014 году журналист Василий Сергиенко.Фото: http://abzac.in.ua/
Убитый в 2014 году журналист Василий Сергиенко.Фото: http://abzac.in.ua/

24 января 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых по делу убийства и похищения в 2014 году участника Евромайдана и журналиста Василия Сергиенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что досудебное расследование в производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в отношении лица по факту незаконного проникновения на территорию домовладения Сергиенко, откуда тот был похищен и убит, однако о ком именно идет речь, правоохранители не сообщили.

Также подозреваемому в убийстве журналиста и еще одному лицу инкриминируют участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей.

Как сообщали Українські Новини, 16 мая 2017 года полиция задержала, а суд арестовал подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко в Киеве.

12 апреля правоохранители задержали в Киевской области еще одного подозреваемого в убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

Тело активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в Черкасской области со следами пыток в 2014 году.

Больше новостей о: Василий Сергиенко Убийство Сергиенко Убийство журналиста Офис Генпрокурора

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина на 40 суток в Болгарии
Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
Новости
В США мужчина возил в авто скелет, чтобы пользоваться льготной полосой 21:52
В Киеве поймали иностранца, который ограбил MARUV 21:45
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт о подозреваемом в убийстве журналиста Сергиенко 21:44
Северная Македония вводит неотложные меры из-за высокого уровня загрязнения воздуха 21:33
Потепление до +6 и густой туман: синоптики дали прогноз на вторник 21:00
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok