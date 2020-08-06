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06 августа 2020, четверг, 12:13 186
Жизнь 2020-08-06T12:14:13+03:00
Українські Новини
Ученые обнаружили новый вид гриба, и назвали его в честь карантина из-за коронавируса

Ученые обнаружили новый вид гриба, и назвали его в честь карантина из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Ученые, Грибы, Исследование, Растения
Грибы. Фото: pixabay
Грибы. Фото: pixabay

Группа энтомологов обнаружила новый вид гриба при проведении всестороннего исследования членистоногих в поисках признаков новых видов грибов в Бельгии и Нидерландах. Новый вид растения учеые назвали в честь карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает IFL Science.

Гриб назвали Laboulbenia quarantenae - один из двух новых выявленных видов, который растет снаружи на теле Bembidion biguttatum, который является разновидностью наземного жука. Считается, что этот гриб очень редкий по сравнению со своим более распространенным родственником Laboulbenia vulgaris.

Laboulbeniales растут необычным способом по сравнению с большинством грибов, в которых растут разветвленные нитевидные гифы или мицелия. Вместо этого они прорастают в единое трехмерное слоевище, состоящее из тысяч клеток, которые прилипают к организму хозяина.

Другим новым видом, выявленным командой, был Hesperomyces halyziae, новый гриб, который отличается от L quarantenae тем, что производит гаусториум - отросток гифа, который пронизывает их несчастных хозяев-членистоногих.

Авторы исследования заявляют, что эти членистоногие и соответствующие им грибковые заболевания является примером "эволюционной гонки вооружений", которая существует между паразитами и их хозяевами, поскольку каждый из них должен разработать новое оружие и средства защиты, чтобы оставаться на шаг впереди. Такая конкурентная специализация действует как эволюционное давление, в конечном итоге может привести к появлению совершенно нового вида.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. 

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