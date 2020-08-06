У Овнов успешный день, а Весам нужно расставить приоритеты, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как последний месяц лета многим знакам зодиака принесет успех, сегодня астролог советуют правильно расставлять приоритеты и распределять силы, ведь в этот день нужно не только выделить время на рабочие задания, но и на отдых. Подробнее о том, чего ждать в четверг, 6 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Все, за что Овны будут браться сегодня – будет получаться. Вероятно, фортуна наконец начала улыбаться представителям этого знака, а это значит, что надо использовать ресурсное состояние на максимум. Отправляйтесь на встречу своим мечтам и целям.

Телец

В последнее время Тельцы очень много работают, и им надо задуматься над отдыхом. Не забывайте о правильном распределении задач и обязанностей. Такой подход позволит существенно освободить время для близких и родных.

Близнецы

В четверг Близнецам не за что переживать, ведь день выдастся максимально легким и непринужденным. Представители этого знака не только выполнят то, что давно задумывали, но и смогут заняться чем-то новым.

Рак

Звезды рекомендуют в этот день максимум времени посвятить себе. Завтракая – никуда не спешите, занимайтесь спортом, отдыхайте, читайте качественную литературу и делайте то, на что всегда не хватало времени.

Лев

В четверг Львам нужно быть спокойными и взвешенными. Все трудности, которые будут возникать на их пути, на самом деле мелочи. Не переживайте. Улыбнитесь проблемам и отправляйтесь на встречу чему-то новому.

Дева

В четверг Девам нужно как можно больше времени посвятить рабочим вопросам. Вполне вероятно, что в течение первой половины дня представители этого знака потеряют свое время, поэтому необходимо догнать огромное количество задач и обязанностей.

Весы

Весам следует правильно расставить приоритеты и браться только за то, что требует максимального внимания. Такой подход позволит не засиживаться на рабочем месте после завершения трудового дня.

Скорпион

Этот день принесет Скорпионам только удовольствие и радость. Позвольте себе разрядиться и отвлечься от будничных забот и проблем.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам задуматься над своей карьерой. Вероятно, именно сейчас представителям этого знака выпадет возможность кардинально все изменить в своей жизни. Вечером посвятите достаточно времени любимому человеку, который вдохновляет на новые свершения.

Козерог

Козерогам в четверг нужно уделить внимание своему здоровью. Паниковать не стоит, просто посидите несколько дней дома, пока не почувствуете улучшение.

Водолей

Этот день для Водолеев пролетит быстро. Вечером представителей этого знака ожидает приятный сюрприз. Возможно, любимый человек устроит романтический ужин, или пригласит на свидание в интересное место.

Рыбы

Рыбам в четверг не надо заниматься чужими проблемами, лучше подумайте над своими проблемами и над тем, как их надо решить. Совсем скоро облака на горизонте представителей этого знака разойдутся, надо только подождать.

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