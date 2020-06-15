На могиле космонавта Леонида Каденюка до сих пор не поставили памятник. У родных не хватает денег

На могиле единственного космонавта независимой Украины спустя почти два с половиной года после его смерти нет памятника, а стоит лишь временный крест. Об этом "КП" в Украине" рассказала вдова Леонида Константиновича Вера Каденюк.

"Олег Петров - руководитель "Сузирья", он был народным депутатом, помощником у Леонида Даниловича Кучмы - примерно год назад приехал ко мне и сказал, что поставят памятник, назовут улицу именем Леонида Каденюка. Потом Олег заболел, все затихло", - рассказала она.

Около месяца назад Вере Каденюк позвонила Валерия Иваненко, бывший директор телеканала "Тонис", и сказала, что она встречалась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и президент дал указание, чтобы на могиле поставили памятник ко Дню Независимости Украины. Пока это вся информация, которая у нее есть.

"Каждую субботу езжу на кладбище убирать его могилку. А больше ничего не могу сделать. Просто негде взять средств. У нас с Леней не было денег ни на счету, нигде, и продать нечего. Жили всю жизнь на его зарплату и мою зарплату. Хорошо хоть меня и сына в Малую академию Украины на работу взяли, не знаю даже, как бы мы выживали", - сказала Вера Каденюк.



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