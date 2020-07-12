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12 июля 2020, воскресенье, 09:31 406
Происшествия 2020-07-12T10:30:02+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве загорелась свалка

Ночью в Киеве загорелась свалка

Ольга Фандорина
Пожар, ГосЧС, Пожар в Киеве, Пожар на свалке
Пожар на свалке. Фото: ГосЧС
Пожар на свалке. Фото: ГосЧС

В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке. К ликвидации огня присоединились две единицы спасательной техники и 11 человек личного состава. Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС.

Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 - полностью ликвидирован.

Спасатели сообщили о сложности тушения огня. Мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 метров. Именно поэтому спасатели еще тщательно заливали водой очаги тления, которые были снизу.

Кроме того, ситуацию осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему озеру, чтобы провести забор воды.

Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.

Ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Также раньше на Троещине загорелась мусорная свалка, слышны взрывы.

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