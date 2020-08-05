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05 августа 2020, среда, 12:00 53
Судебная власть 2020-08-05T12:15:01+03:00
Українські Новини
Суд передал в управление АРМА 7 охотничьих собак окружения Януковича

Суд передал в управление АРМА 7 охотничьих собак окружения Януковича

Анна Рудык
Виктор Янукович, Собаки, Высший антикоррупционный суд, АРМА
АРМА. Фото: 368.media
АРМА. Фото: 368.media

Высший антикоррупционный суд передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ряд недвижимого и движимого имущества окружения бывшего Президента Виктора Януковича в Сухолучье Киевской области, в том числе 7 собак охотничьих пород.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно им, в 2015 году Печерский районный суд наложил арест на имущество гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье, урочище "Акация", принадлежащего "Дому Лесника".

Арест имущества был наложен в рамках расследования НАБУ дела о причастности Януковича и его окружения к незаконному присвоению охотничьих угодий в Сухолучье.

30 июля Антикоррупционный суд передал в управление АРМА имущество гостинично-ресторанного комплекса, в том числе, мангалы, беседки.

Кроме того, в управление АРМА переданы несколько домов отдыха, в которых находится чучело кабана, лося и лисы на деревянной подставке, кожа кабана с головой, статуэтка оленей на деревянной подставке, камин, картина "Собаки на сене", чучело волка, макет рыбы "Щука", чучело оленя, совы и норки на деревянном брусе, картина с изображением птиц и собак, шкаф для напитков, декоративная люстра с элементами рогов.

Также АРМА передана сауна и вольер с собаками.

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