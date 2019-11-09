Квартиру Януковича в Киеве сдают в аренду: сколько стоит пожить в апартаментах экс-президента

В то время, как НАБУ закрыло дело о засекречивании ГПУ решения о спецконфискации миллиардов Виктора Януковича, квартиру бывшего президента Украины на Оболонской набережной сдают в аренду всего за 30 тысяч гривен в месяц. При этом площадь жилья составляет 240 квадратных метров.

Об этом со ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антона Янчука сообщает 24 канал.

На 5 ноября 2019 получено доходов от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсировано все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.

"Можно поднимать вопрос по цене - в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить - крайне непросто", – объясняет Янчук.

Рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, согласно отчету об оценке, составляет 26,9 млн грн.

Квартира Януковича. Фото: 24 канал

Как сообщали Українськi Новини, кипрской компании разрешили изъять в Генпрокуратуре копию решения о спецконфискации 1,5 млрд долларов. Ранее, НАБУ закрыло дело о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения, но суд обязал возобновить расследование. Генеральная прокуратура заявляет, что конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие в ведении агрессивной войны против Украины, невозможна по этому делу.