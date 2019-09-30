"Синий кит" вернулся в другом обличии: новый флешмоб "подожги друга" угрожает жизни детей

В Черкасской области 11-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за новой опасной игры "Поджоги друга". Об этом сообщил пресс-секретарь управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

28 сентября, в ожоговое отделение первой городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища, были госпитализирована 11-летняя девчока. Как стало известно, ожоги она получила когда ее собственноручно поджег 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Поджоги друга".

Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.

По словам Проценко, свидетелем происшествия стал случайный прохожий. Ему удалось вовремя ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

"Сообщества, возникающие во всем мире несут эмоциональный драйв, желание сделать что-то "здесь и сейчас", а не думать о последствиях, что способствует возникновению различных групп, которые призваны что-то разрушить, сделать наперекор общепринятым нормам и правилам. В настоящее время общество делает вид что ничего не знает об этой опасности. Но в случае игнорирования этой проблемы уже завтра она может приобрести масштабность с которой быстро справиться будет невозможно. А в этом случае игнорирование приведет к потерям среди детей", - пишет Проценко.

Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел заявило о распространении среди детей новой опасной интернет-игры "Исчезнуть на 24 часа". Ранее в Киеве группа подростков перебегала дорогу перед потоком машин, играя в игру "Беги или умри". Также психолог рассказал, как защитить ребенка от ранее появившейся опасной игры Момо.