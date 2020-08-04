На необитаемом острове в Тихом океане нашли пропавших моряков благодаря надписи SOS на песке

Военные корбали и авиация в Австралии обнаружили троих моряков, пропавших без вести 30 июля, на необитаемом острове в Микронезии, благодаря надписи SOS на песке. Об этом говорится в сообщени пресс-службы Министерства обороны Австралии.

Как отмечается, надпись SOS на песке увидели австралийские и американские самолеты во время поисковой операции. Мужчин нашли целыми и невредимыми через 3 дня в Тихом океане в 190 км от того места, откуда они отправились. Спасатели сообщили, что пропавший экипаж хотел пройти между двумя атоллами, однако в пути они сбились с курса, а в лодке закончилось топливо.

Экипаж первого авиационного полка на разведывательном вертолете приземлился на пляже, доставил пищу и воду, подтвердил личность мужчин и проверил, что у них нет серьезных травм.

В ближайшее время на остров причалит микронезийский патрульный корабль, который заберет моряков.

Как сообщали Українські Новини, ранее пираты захватили танкер с шестью украинцами у берегов Нигерии.

Кроме того, марте был освобожден захваченный пиратами моряк судна Alpine Penelope Дмитрий Голяненко.