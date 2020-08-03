Расчлененный своей женой Картрайт перед смертью хотел уйти к любовнице

Расчлененный своей супругой украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), перед своей смертью хотел расстаться с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot.

Как отмечается, к выводу пришли следователи, изучив переписку Картрайта с женой.

"В сообщениях есть даже адрес разлучницы, Энди несколько раз оставался у неё ночевать. Скоро девушку допросят", - говорится в сообщении.

По данным "Вокруг ТВ", адвокат подозреваемой также настаивает, что у Марины с рэпером были хорошие отношения и она даже решилась родить ему сына, хотя до этого о материнстве и не помышляла.

Также, по данным "Радио Комсомольская Правда", двухлетнего сына Кохал и Картрайта отдали бабушке ( матери Марины).

О том, будет ли Кохал помещена в СИЗО, станет известно после заседания в Смольнинском суде, которое пройдет в понедельник, 3 августа.

Как сообщали Українські Новини, жену расчлененного в Петербурге рэпера задержали по подозрению в убийстве своего супруга.

После этого СМИ сообщили, что в теле рэпера не нашли следов наркотиков. Его друзья тоже утверждают, что Картрайт их не принимал.