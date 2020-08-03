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  • Мэрский рейтинг Кличко продолжает расти - он опережает ближайшего конкурента в 3,5 раза, - "Рейтинг"
03 августа 2020, понедельник, 11:55 1970 Инфографика
Политика 2020-08-03T13:00:02+03:00
Українські Новини
Мэрский рейтинг Кличко продолжает расти - он опережает ближайшего конкурента в 3,5 раза, - "Рейтинг"

Мэрский рейтинг Кличко продолжает расти - он опережает ближайшего конкурента в 3,5 раза, - "Рейтинг"

Василь Трухан
Председатель Львовского областного совета
КГГА
КГГА Фото: КГГА
КГГА Фото: КГГА

Глава Киева Виталий Кличко лидирует на мэрских выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенные 26-27 июля.

"В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании", - отмечается в сообщении Социологической группы "Рейтинг".


Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос и пл 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле-мае - менее 40%.
Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем - более 3,5 раза.
"С.Притулу поддержали бы 11,6% вопросов, И.Верещук - 9,4%, А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ - 9,0%, А.ГОНЧАРЕНКО - 5,4%, Попова - 4,5%, В. Рабиновича - 3,5%, Омельченко - 3,3%, А.Ильенко - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Затруднились - около 8,5% опрошенных ", - сообщает" Рейтинг " .
Кроме того исследователи социологи сообщают, что при условии выхода во второй тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

"В паре с И.Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с А.ГОНЧАРЕНКО - 68% против 13%, с А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ - 67% против 20%, с С.Притулою - 63% против 21% ", - информирует" Рейтинг ".
В то же время, в соответствии с результатами социологического исследования, партия Кличко "УДАР" входит в группу лидеров.
"Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет есть партии" Европейская солидарность ", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия" Слуга народа "с результатом 19,3% и партия" УДАР "- 17,1%", - отмечает "Рейтинг".
С августа прошлого года рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику, "Слуги народа" - стабильно отрицательную.


Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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