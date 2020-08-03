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03 августа 2020, понедельник, 11:00 73
Происшествия 2020-08-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
На Крещатике неизвестный мужчина поджег автомобиль

На Крещатике неизвестный мужчина поджег автомобиль

Ольга Фандорина
Полиция, Автомобиль, Поджег, Возгорание машины
Поджигатель авто. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Поджигатель авто. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала мужчину, который поджег автомобиль, на Крещатике в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Работники ГосЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил машину и поджег ее", - сказано в нем.

Задержанный - 39-летний житель Бориспольского района.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

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