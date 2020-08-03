Индийский чай рекордно подорожает: виноваты погода и пандемия

Еще весной в Украине подскочили в цене фрукты, говядина и крупы, а в мире в связи с сокращением производства цены на индийский чай повысились до рекордного уровня — 3,11 $/кг по причине наводнений и карантинных ограничений. Потери производства уже подняли еженедельные аукционные цены до рекордных 232,60 рупий ($3,11) за килограмм, что на 57% больше, чем год назад. Об этом сообщает Reuters.

Повышение цен может поддержать индийскую чайную индустрию, боровшуюся с растущими издержками производства. Кроме того, это может ограничить экспорт Нью-Дели и увеличить поставки от конкурентов, таких как Кения и Шри-Ланка. "Предполагается, что 10%-ная потеря урожая будет компенсирована ростом цен на 12% после восьми лет стагнации цен. Однако в следующем году цены могут снизиться на фоне вероятных сообщений о повышении производства", — сообщил председатель Совета чая в Индии Прабхат Безборуа.

Наводнения повредили чайные плантации в северо-восточном штате Ассам. На долю этого региона приходится более половины производства всего чая в Индии. Ранее тут уже произошло сокращение производства, вызванное карантинными ограничениями.Также, из-за затопления чайных плантаций в многих индийских штатах, потерянный урожай вряд ли будет восстановлен. Кроме того, урожай второго сбора высшего сорта, который обычно приносит более высокую прибыль, был поврежден.

"Стоимость производства значительно выросла за последние несколько лет. Многие производители чая могут не выжить, если цены останутся на нынешнем уровне", — сказала секретарь Индийской чайной ассоциации Суджит Патра.

По словам секретаря Ассоциации трейдеров Калькутты Калян Сундарам это сопоставимо со среднегодовым изменением цен на уровне от 1% до 3% в последние годы.

Как сообщалось ранее в Организации Объединенных Наций, в июне впервые с начала этого года международные цены на продовольственные сырьевые товары несколько подскочили - в основном из-за подорожания растительного масла, сахара и молочной продукции.

Цена на растительное масло выросла на 11,3 процента. Сахар подорожал на 10 процентов. Стоимость молока повысилась на 4 процента. А вот цены на зерновые упали на 0,6 процента.