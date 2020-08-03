Экс-глава СВР Евдокимов после отставки "оставил" себе служебную квартиру в Киеве

Рассекречивание деклараций руководителей спецслужб дает много информации для размышлений. Недавно отправленный в отставку главу Службы внешней разведки Валерий Евдокимов указал в электронной декларации информацию о благотворительном поступке невиданной щедрости для чиновников – свою квартиру в Житомире он пожертвовал Госпогранслужбе.

Ответы на запросы подтвердили эту информацию, но всплыла интересная подробность. Квартира, которая была выделена Евдокимову в Киеве как служебная, после отставки возвращена им государству не была. Более того, квартиру исключили из числа служебных, а бывший главный разведчик страны обратился к администрации Госпогранслужбы за разрешение на ее приватизацию.

Однако дважды приватизировать государственное жилье закон запрещает. Поэтому видимо желанием обойти эту норму, а не благотворительным порывом и было вызвано пожертвование в виде ранее приватизированной житомирской квартиры генерала.

То есть, используя свое влияние, Евдокимов выгодно обменял свою малоликвидную недвижимость в Житомире на столичное жилье. Во сколько обошёлся государству такой "обмен" в ответе не указывается, но точно не одну сотню тысяч гривен.

При этом явно была нарушена статья 35 Жилищного кодекса Украины, которая запрещает искусственно ухудшать жилищные условия, а такие гражданине не берутся на учет лиц, требующих улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет.

Реакция правоохранительных органов на эту сомнительную "рокировку" со служебными квартирами пока отсутствует.