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03 августа 2020, понедельник, 08:00 2841 Документ
Политика 2020-08-03T09:00:02+03:00
Українські Новини
Экс-глава СВР Евдокимов после отставки "оставил" себе служебную квартиру в Киеве

Экс-глава СВР Евдокимов после отставки "оставил" себе служебную квартиру в Киеве

Ольга Фандорина
Отставка, Служба внешней разведки, СВР, Валерий Евдокимов, Служебная квартира
Валерий Евдокимов. Фото: zib
Валерий Евдокимов. Фото: zib

Рассекречивание деклараций руководителей спецслужб дает много информации для размышлений. Недавно отправленный в отставку главу Службы внешней разведки Валерий Евдокимов указал в электронной декларации информацию о благотворительном поступке невиданной щедрости для чиновников – свою квартиру в Житомире он пожертвовал Госпогранслужбе.

Ответы на запросы подтвердили эту информацию, но всплыла интересная подробность. Квартира, которая была выделена Евдокимову в Киеве как служебная, после отставки возвращена им государству не была. Более того, квартиру исключили из числа служебных, а бывший главный разведчик страны обратился к администрации Госпогранслужбы за разрешение на ее приватизацию.

Однако дважды приватизировать государственное жилье закон запрещает. Поэтому видимо желанием обойти эту норму, а не благотворительным порывом и было вызвано пожертвование в виде ранее приватизированной житомирской квартиры генерала. 

То есть, используя свое влияние, Евдокимов выгодно обменял свою малоликвидную недвижимость в Житомире на столичное жилье. Во сколько обошёлся государству такой "обмен" в ответе не указывается, но точно не одну сотню тысяч гривен.

При этом явно была нарушена статья 35 Жилищного кодекса Украины, которая запрещает искусственно ухудшать жилищные условия, а такие гражданине не берутся на учет лиц, требующих улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет.

Реакция правоохранительных органов на эту сомнительную "рокировку" со служебными квартирами пока отсутствует.

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