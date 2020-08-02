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02 августа 2020, воскресенье, 10:56 8
Lifestyle 2020-08-02T10:56:10+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине празднуют День воздушных сил. Как поздравить

Сегодня в Украине празднуют День воздушных сил. Как поздравить

Ирина Николенко
Поздравления в картинках, какой сегодня день, Праздники 2020, какой сегодня праздник, День воздушных сил
Воздушные силы ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu/
Воздушные силы ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu/

В Украине ежегодно в первое воскресенье августа отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В этом году праздник приходится на 2 августа, передают Українські Новини.

Профессиональный праздник отмечают на основании Указа Президента Украины № 579/2007 от 27-го июня 2007 года ежегодно, начиная с 2007 года в первый воскресенье августа.

Сейчас Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины включают в свой состав не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск. В частности, инженерные, и разведывательные части и подразделения, подразделения метеорологического обеспечения и РХБ защиты, части связи АСУ, РЭБ, РТЗ, части медицинского и материально-технического обеспечения.

Поздравления в картинках

Поздравление в картинках. Фото: ukr.mediaПоздравление в картинках. Фото: ukr.media

День воздушных сил. Фото: censor.netДень воздушных сил. Фото: censor.net

Поздравление в картинках с Днем воздушных сил. Фото: ukr.mediaПоздравление в картинках с Днем воздушных сил. Фото: ukr.media

Ранее Українські Новини сообщали, в августе в украинцев будет дополнительный выходной по случаю День Независимости, который приходится на 24 августа.

Синоптики сделали прогноз погоды на последний месяц лета, в августе ожидается сухая и жаркая погода.

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