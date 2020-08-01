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01 августа 2020, суббота, 05:15 27
Lifestyle 2020-08-01T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на 1 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 1 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу, 31 июля, Раки, Стрельцы и Рыбы жизни сталкивались со сложностями во многих сферах жизни, в первый день августа Тельцы, Львы и Весы смогут решить любые проблемы. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 1 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

У Тельцов наступит благоприятный период для любой деятельности, которая будет связана с финансами, кредитованием. При этом следует действовать обдуманно и не идти напролом в делах. Осмотрительность будет вашим главным советчиком. Это также будет хороший период для восстановления отношений в семье, с любимыми, а занятия спортом поднимут настроение и укрепят моральный дух.

Лев

Этот день принесет Львам много положительных эмоций. Это время будет связано с романтикой, любовью, признаниями. До обеда могут происходить мелкие неприятности, но в итоге все разрешится благоприятно. Вы сумеете разобраться со всеми досадными недоразумениями без особых усилий. Вечером представителей этого знака ожидает встреча с родственниками, друзьями.

Весы

День обещает Весам неплохие перспективы. У представителей этого знака появится возможность избавиться от всего лишнего, что им мешает, навести порядок не только в мыслях, но и в жизни. В субботу можно планировать важные для встречи на будущее, строить смелые планы на перспективу и действовать решительно. Вечер хорошо провести в общении с близкими или друзьями.

Как сообщали Українські Новини, в августе можно наблюдать за несколькими астрономическими явлениями.

Ранее астролог рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

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