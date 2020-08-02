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  • У Стрельцов возможно судьбоносное знакомство, а у Рыб будет спокойный день, — гороскоп от Глобы на воскресенье
02 августа 2020, воскресенье, 09:30 93
Lifestyle 2020-08-02T09:30:01+03:00
Українські Новини
У Стрельцов возможно судьбоносное знакомство, а у Рыб будет спокойный день, — гороскоп от Глобы на воскресенье

У Стрельцов возможно судьбоносное знакомство, а у Рыб будет спокойный день, — гороскоп от Глобы на воскресенье

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на 2 августа. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на 2 августа. Фото: pixabay

В то время, как в августе у многих знаков зодиака возможны изменения в личной жизни и финансовый успех, в сегодня Львам следует перенести серьезные дела, а Рыб, Водолеев и Козерогов ждет спокойный день. Подробнее об астрологическом прогнозе на воскресенье, 2 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

После тяжелой рабочей недели Овны не смогут сконцентрироваться на делах. Звезды советуют перенести задачи на следующую неделю. Позвольте себе отдохнуть и займитесь своим здоровьем.

Телец

Жизненный опыт и знания Тельцов пригодятся не только им, но и их близким. Если представителей этого знака попросят о помощи – не стоит отказывать. Благотворительные проекты сегодня будут иметь успех.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сконцентрируйтесь в этот день на личной жизни и на отношениях с любимым человеком. Воскресенье – важный день для решения семейных вопросов. Все действия представителей этого знака будут успешными.

Рак

Раки могут столкнуться с высокомерием чужих людей, которые могут испортить им настроение. Будьте внимательны и отстаивайте свою личную границу.

Лев

Львам стоит обратить внимание на критику в свой адрес. Откажитесь от серьезных дел, ведь можете сделать глупость, о которой будете жалеть. Лучше уделите время своим друзьям.

Дева

Звезды советуют Девам настроиться на позитив и искать хорошие моменты в поступках окружающих и наслаждайтесь жизнью. В воскресенье наступит замечательный период, чтобы посвятить его себе и своим мечтам.

Весы

В воскресенье у Весов появится шанс реализовать свои творческие замыслы. Удачный день для работы над собой и действий, которые помогут представителям этого знака укрепить личный авторитет.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют прислушаться к своим желаниям и потребностям. Они помогут быть на высоте не только в семейных, но и рабочих делах.

Стрелец

Стрельцам не стоит отталкивать от себя людей. Сохраняйте спокойствие и будьте терпеливыми, в воскресенье возможно судьбоносное знакомство. День чудесный, чтобы заняться самообразованием и обучением. Новый материал преставителям этого знака будет легко даваться. Расширяйте свой кругозор и личные интересы.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Если хотите что-то изменить в себе – смело можете браться за дело. День будет наполнен приятными встречами и новыми впечатлениями.

Водолей

Чтобы воскресенье выдалась удачным, после пробуждения Водолеям стоит найти несколько минут для себя и в покое представить себе предстоящий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Рыбы

У Рыб будет спокойный день. Проявляйте сегодня альтруизм и искренность. Если перед представителями этого знака появятся новые возможности – беритесь за них и двигайте свою жизнь вверх.

Как собщали Українські Новини, в воскресенье, 2 августа, произойдет магнитная вспышка.

Кроме того, в августе ожидается звездопад Персеиды, а Венера окажется ближе к земле.

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