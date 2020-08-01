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01 августа 2020, суббота, 08:00 25
Lifestyle 2020-08-01T08:00:01+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в августе 2020: когда произойдут вспышки на Солнце

Магнитные бури в августе 2020: когда произойдут вспышки на Солнце

Олексій Козаченко
Прогноз, Магнитные бури, вспышки на солнце, солнечный ветер
Магнитные бури. Фото: epizod.ua
Магнитные бури. Фото: epizod.ua

Магнитные бури — специфическое природное явление, вызванное колебаниями геомагнитного поля Земли из-за солнечного ветра. Магнитные вспышки могут длиться по несколько часов или даже дней, оказывая негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, неврологическими проблемами и повышенным артериальным давлением.

В целом, состояние геомагнитного поля в течении всего месяца ожидается весьма стабильным и безопасным. В начале августа допускается магнитная вспышка 2 числа,  ожидается пятого числа, в воскресеньек. Это колебание окажется слабым - таким, которое могут не почувствовать даже метеозависимые люди.  Тем не менее, накануне вспышки на солнце 2 августа стоит хорошо выспаться, правильно питаться, не перенапрягаться физически, не употреблять алкоголь. Остаток периода же можно считать благоприятным.

Однако, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы все равно рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

Календарь магнитных бурь на август 2020. Фото: tesis.lebedev.ruКалендарь магнитных бурь на август 2020. Фото: tesis.lebedev.ru

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.

В июле же было несколько магнитных бурь.

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