Боевики не нарушали режим прекращения огня в субботу, - штаб ООС

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы", - говорится в сообщении ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.