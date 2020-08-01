Боевики не нарушали режим прекращения огня в субботу, - штаб ООС

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы", - говорится в сообщении ООС. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.