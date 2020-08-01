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01 августа 2020, суббота, 18:51 28
Силовые структуры 2020-08-01T18:52:08+03:00
Українські Новини
Боевики не нарушали режим прекращения огня в субботу, - штаб ООС

Боевики не нарушали режим прекращения огня в субботу, - штаб ООС

Надежда Комендантова
Прекращение огня, Режим тишины, ООС, Ситуация в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны противника не зафиксированы", - говорится в сообщении ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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