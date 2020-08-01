подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в первый день августа
01 августа 2020, суббота, 10:15 169
Lifestyle 2020-08-01T10:15:02+03:00
Українські Новини
Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в первый день августа

Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в первый день августа

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, гороскоп на субботу, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп от Павла Глобы на 1 августа. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на 1 августа. Фото: pixabay

В то время, как август сулит многим всем зодиака изменения в личной жизни и финансовый успех, в первый день месяца кто-то из знаков столкнется с рядом трудностей. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 1 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

В этот день Овнам нужно оставаться собранными и сосредоточенными. Звезды советуют представителям этого знака постараться не размениваться по мелочам. Это поможет не упустить важный момент, который будет иметь существенное влияние на будущее.

Телец

У Тельцов будет шансы заметить первые успехи в деятельности, которую недавно начали. Возможным перепадам настроения не стоит удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно использовать – так, чтобы никому не навредить.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам будет легко удаваться знакомства с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на жизнь представителей этого знака. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Рак

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих на прогулку или в гости.

Лев

В этот день Львам представится возможность увидеть со стороны последние события в жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу

Дева

У Дев наступит удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Весы

В субботу у Весов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений, может увенчаться успехом.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам провести день за разговорами с близкими людьми. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. В этот день рекомендуют давать милостыню, делать подарки.

Стрелец

Стрельцам стоит постараться провести немного времени в тишине и размышлениях. Представители этого знака смогут восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией.

Козерог

Козерогам в этот день звезды рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Водолей

В этот день у Водолеев наружу могут вырваться тайные желания и увлечения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных расходов. Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты денег, попробуйте найти новый источник дохода.

Рыбы

Рыбам захочется завести новые знакомства – увлеченные разговором, представители этого знака могут подумать, что нашли нового друга. В субботу желательно взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание.

Как сообщали Українські Новини, ранее Павел Глоба расказал, у каких знаков зодиака август пройдет ярко.

Кроме того, в августе ожидается звездопад Персеиды, а Венера окажется ближе к земле.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы гороскоп на субботу Павел Глоба Астролог

Изменения в личной жизни и финансовый успех. Что п...
У трех знаков зодиака возможны сложности сегодня, ...
Четырех знаков зодиака ждет много ярких событий в ...
Хороший период для начинаний и финансовых вложений...
Сегодня вступили в силу новые правила адаптивного карантина
Власти Луцка отказываются останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне
Новости
Режим тишины на Донбассе: боевики применили гранатометы и стрелковое оружие 11:24
Офис Генпрокурора намерен требовать экстрадиции боевиков "Вагнера" и сообщил им о подозрении 11:05
Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами 11:00
Суррогатная мама. Фитнес-тренер из Винницы рассказала, почему решила помогать бездетной паре из Китая 10:30
У США на Аляске столкнулись два одномоторных самолета, среди погибших конгрессмен штата 10:23
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Семейный подряд: предприятие Укроборонпрома на Львовщине выбивает конкурентов из тендеров с помощью ГБР, - СМИ 13:38
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok