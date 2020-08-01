Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в первый день августа

В то время, как август сулит многим всем зодиака изменения в личной жизни и финансовый успех, в первый день месяца кто-то из знаков столкнется с рядом трудностей. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 1 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

В этот день Овнам нужно оставаться собранными и сосредоточенными. Звезды советуют представителям этого знака постараться не размениваться по мелочам. Это поможет не упустить важный момент, который будет иметь существенное влияние на будущее.

Телец

У Тельцов будет шансы заметить первые успехи в деятельности, которую недавно начали. Возможным перепадам настроения не стоит удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно использовать – так, чтобы никому не навредить.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам будет легко удаваться знакомства с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на жизнь представителей этого знака. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Рак

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих на прогулку или в гости.

Лев

В этот день Львам представится возможность увидеть со стороны последние события в жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу

Дева

У Дев наступит удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Весы

В субботу у Весов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений, может увенчаться успехом.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам провести день за разговорами с близкими людьми. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. В этот день рекомендуют давать милостыню, делать подарки.

Стрелец

Стрельцам стоит постараться провести немного времени в тишине и размышлениях. Представители этого знака смогут восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией.

Козерог

Козерогам в этот день звезды рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Водолей

В этот день у Водолеев наружу могут вырваться тайные желания и увлечения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных расходов. Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты денег, попробуйте найти новый источник дохода.

Рыбы

Рыбам захочется завести новые знакомства – увлеченные разговором, представители этого знака могут подумать, что нашли нового друга. В субботу желательно взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание.

Как сообщали Українські Новини, ранее Павел Глоба расказал, у каких знаков зодиака август пройдет ярко.

Кроме того, в августе ожидается звездопад Персеиды, а Венера окажется ближе к земле.