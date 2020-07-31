подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 18:17 107
Финансы 2020-07-31T18:18:29+03:00
Українські Новини
Предприниматели не готовы к введению кассовых аппаратов, — глава "Save ФОП"

Предприниматели не готовы к введению кассовых аппаратов, — глава "Save ФОП"

Валерия Драгомирова
Бизнес, Кассовые аппараты, Save ФОП
Кассовый аппарат. Фото: kasjauns.lv
Кассовый аппарат. Фото: kasjauns.lv

Глава предпринимательского движения "Save ФОП" Сергей Доротич отмечает, что предприниматели не готовы к введению программных РРО, а также новых штрафов за нарушения при их использовании.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"(К введению программных РРО) не готовы ни предприниматели, ни потребители, ни страна в целом. Потому что возможность, которая заложена законодательством в части использования программных РРО, недостижима для предпринимателей, потому что программное обеспечение не работает… Поэтому для большинства предпринимателей (использование програмных РРО) является невозможным на данный момент", - сообщил Доротич.

Также он сообщил, что проблемным является и вопрос касаемо штрафов и изменения процедуры их начисления; предприниматели не имеют возможности даже узнать куда поступают эти средства и на что используются.

"Поэтому движение "Save ФОП" выступает за отмену норм, предусмотренных Законами Украины №128 и №129, часть которых вступают в действие с 1 августа. Законы принимались без обсуждения с общественностью, потребительским рынком, предпринимателями. Ничего хорошего, кроме подорожания товаров и услуг, ухудшения качества обслуживания от этого не будет", - сообщил Доротич.

Он также отметил, что программное обеспечение для РРО является неудобным для пользователей; при этом оно может быть использовано для обогащения представителей власти.

"Последней версией, которую презентовали, никто из моих знакомых предпринимателей не смог воспользоваться. А предпоследней пользовались и я, и мои коллеги. (Приложение) абсолютно неудобное и я понимаю почему, к примеру, господин Дубилет, понял эту нишу и заявил, что у него есть программный продукт, но он за него хочет по 49 копеек с каждого чека… В принципе, если для этого и была придумана эта схема, то 49 копеек с каждого чека может стать для кого-то несколькими десятками миллионов только за этот месяц. Это похоже на аферу, которая запускается для обогащения определенных слоев, которые имеют доступ к рычагам власти", - сообщил Доротич.

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО.

Законами №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) вводится ряд новаций, в частности, в сфере применения регистраторов расчетных операций.

Так, за неприменение РРО или программных РРО, применение их с нарушением установленных требований законодательством предусматриваются штрафные (финансовые) санкции.

Введение новых размеров штрафов планировалось с 19 апреля, но, в связи с карантином, сроки применения штрафных санкций были перенесены.

Кроме того, с августа Национальный банк упростил выдачу наличных денег из касс предприятий торговли.

Больше новостей о: Бизнес Кассовые аппараты Save ФОП

Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
На Закарпатье скрывавшегося от наказания за смерть роженицы медика поймала полиция 18:20
Предприниматели не готовы к введению кассовых аппаратов, — глава "Save ФОП" 18:17
ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнеровцев". Украина будет требовать выдачи 18:04
Снимать кино. Фото: Pixabay
Netflix снимет в Украине боевик о политических интригах 17:53
603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве 17:51
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой, — Ассоциация риелторов 21:55
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok