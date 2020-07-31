Предприниматели не готовы к введению кассовых аппаратов, — глава "Save ФОП"

Глава предпринимательского движения "Save ФОП" Сергей Доротич отмечает, что предприниматели не готовы к введению программных РРО, а также новых штрафов за нарушения при их использовании.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"(К введению программных РРО) не готовы ни предприниматели, ни потребители, ни страна в целом. Потому что возможность, которая заложена законодательством в части использования программных РРО, недостижима для предпринимателей, потому что программное обеспечение не работает… Поэтому для большинства предпринимателей (использование програмных РРО) является невозможным на данный момент", - сообщил Доротич.

Также он сообщил, что проблемным является и вопрос касаемо штрафов и изменения процедуры их начисления; предприниматели не имеют возможности даже узнать куда поступают эти средства и на что используются.

"Поэтому движение "Save ФОП" выступает за отмену норм, предусмотренных Законами Украины №128 и №129, часть которых вступают в действие с 1 августа. Законы принимались без обсуждения с общественностью, потребительским рынком, предпринимателями. Ничего хорошего, кроме подорожания товаров и услуг, ухудшения качества обслуживания от этого не будет", - сообщил Доротич.

Он также отметил, что программное обеспечение для РРО является неудобным для пользователей; при этом оно может быть использовано для обогащения представителей власти.

"Последней версией, которую презентовали, никто из моих знакомых предпринимателей не смог воспользоваться. А предпоследней пользовались и я, и мои коллеги. (Приложение) абсолютно неудобное и я понимаю почему, к примеру, господин Дубилет, понял эту нишу и заявил, что у него есть программный продукт, но он за него хочет по 49 копеек с каждого чека… В принципе, если для этого и была придумана эта схема, то 49 копеек с каждого чека может стать для кого-то несколькими десятками миллионов только за этот месяц. Это похоже на аферу, которая запускается для обогащения определенных слоев, которые имеют доступ к рычагам власти", - сообщил Доротич.

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО.

Законами №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) вводится ряд новаций, в частности, в сфере применения регистраторов расчетных операций.

Так, за неприменение РРО или программных РРО, применение их с нарушением установленных требований законодательством предусматриваются штрафные (финансовые) санкции.

Введение новых размеров штрафов планировалось с 19 апреля, но, в связи с карантином, сроки применения штрафных санкций были перенесены.

Кроме того, с августа Национальный банк упростил выдачу наличных денег из касс предприятий торговли.