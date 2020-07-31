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31 июля 2020, пятница, 15:15 163
Общество 2020-07-31T15:21:18+03:00
Українські Новини
"Фармак" стал партнером Музея науки

"Фармак" стал партнером Музея науки

Александр Дмитриенко
Наука, Фармак, Малая академия наук

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) стала партнером Музея науки, который откроется осенью 2020 году в новом павильоне "Наука" на ВДНХ.

Об этом говорится в публикации на сайте "Факты".

Экспозиция музея состоит из 7 блоков: выставка Странная материя канадского научного и исследовательского центра Ontario Science Center; выставки Великие изобретения, Человек, Акустика и Оптика польской компании Strong Interactions, инсталляция увеличенной копии клетки человека — "Фармак".

Среди развлечений будут: езда на велосипеде с квадратными колесами, космическое путешествие, более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Кроме того, есть отдельная зона пространства посвящена украинским ученым.

"В этом году "Фармак" отмечает свой 95-летний юбилей. Для нас символично принять участие в проекте создания Музея науки, организованного МАН, потому что слоган нашего юбилейного года — Science Inside. Ведь наука и "Фармак" неразрывны. У нас работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. В инновации и развитие ежегодно мы инвестируем около 95% прибыли. В этой сумме есть и доля инвестиций в научное развитие компании", - отметила руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

По ее словам, уже несколько лет "Фармак" проводит Школу молодого ученого со стремлением возродить научный потенциал нашей страны.

"К юбилею мы совместно с издательством "Основы" выпустили книгу "Будет тебе наука". В ней мы рассказываем о 30 современных украинских ученых, которые делают мировую науку. Главная цель проекта — популяризация науки и развитие научного потенциала Украины. Чтобы молодые ученые видели перспективы для своего развития в пределах родины и не переезжали границу. Уверена, что подобные проекты смогут разжечь у молодежи любовь к науке и желание развиваться в этом направлении, а государство будет работать над созданием условий для укрепления и развития нашего научного потенциала. Нам есть куда стремиться, ведь сегодня Украина занимает 42 место в рейтинге стран мира по научно-исследовательской активности", — отметила Зубарева.

В публикации отмечается, что совместная работа МАН и "Фармак" над проектом Музей науки является логичным продолжением успешной коллаборации, начатой ранее. Ведь "Фармак" – первая украинская фармацевтическая компания, которая в январе 2020 года подписала меморандум про сотрудничество с Малой академией наук Украины.

Музей науки создан Малой академией наук Украины совместно с агентством Gres Todorchuk при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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