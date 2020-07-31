"Фармак" стал партнером Музея науки

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) стала партнером Музея науки, который откроется осенью 2020 году в новом павильоне "Наука" на ВДНХ.

Об этом говорится в публикации на сайте "Факты".

Экспозиция музея состоит из 7 блоков: выставка Странная материя канадского научного и исследовательского центра Ontario Science Center; выставки Великие изобретения, Человек, Акустика и Оптика польской компании Strong Interactions, инсталляция увеличенной копии клетки человека — "Фармак".

Среди развлечений будут: езда на велосипеде с квадратными колесами, космическое путешествие, более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Кроме того, есть отдельная зона пространства посвящена украинским ученым.

"В этом году "Фармак" отмечает свой 95-летний юбилей. Для нас символично принять участие в проекте создания Музея науки, организованного МАН, потому что слоган нашего юбилейного года — Science Inside. Ведь наука и "Фармак" неразрывны. У нас работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. В инновации и развитие ежегодно мы инвестируем около 95% прибыли. В этой сумме есть и доля инвестиций в научное развитие компании", - отметила руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

По ее словам, уже несколько лет "Фармак" проводит Школу молодого ученого со стремлением возродить научный потенциал нашей страны.

"К юбилею мы совместно с издательством "Основы" выпустили книгу "Будет тебе наука". В ней мы рассказываем о 30 современных украинских ученых, которые делают мировую науку. Главная цель проекта — популяризация науки и развитие научного потенциала Украины. Чтобы молодые ученые видели перспективы для своего развития в пределах родины и не переезжали границу. Уверена, что подобные проекты смогут разжечь у молодежи любовь к науке и желание развиваться в этом направлении, а государство будет работать над созданием условий для укрепления и развития нашего научного потенциала. Нам есть куда стремиться, ведь сегодня Украина занимает 42 место в рейтинге стран мира по научно-исследовательской активности", — отметила Зубарева.

В публикации отмечается, что совместная работа МАН и "Фармак" над проектом Музей науки является логичным продолжением успешной коллаборации, начатой ранее. Ведь "Фармак" – первая украинская фармацевтическая компания, которая в январе 2020 года подписала меморандум про сотрудничество с Малой академией наук Украины.

Музей науки создан Малой академией наук Украины совместно с агентством Gres Todorchuk при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.