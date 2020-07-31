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31 июля 2020, пятница, 14:34 1147
Австралия 2020-07-31T14:35:19+03:00
Українські Новини
Каннабис способен убивать раковые клетки, – ученый

Каннабис способен убивать раковые клетки, – ученый

Елизавета Кесельман
Ученые, Исследования, Рак, Каннабис
Каннабис. Фото: pixabay
Каннабис. Фото: pixabay

В то время, как ученые выяснили, как остановить старение организма, в Австралии исследователь рака Мет Дан из Университета Ньюкасла после трехлетнего исследования модифицировал сорт каннабиса, который способен убивать раковые клетки. Об этом сообщает The Next Web.

"Лабораторные тесты, проведенные в Ньюкаслськом университете и Медицинском научно-исследовательском университете Хантера, показали, что модифицированная форма медицинского каннабиса может убивать или тормозить раковые клетки без влияния на нормальные клетки, раскрывает ее потенциал не только в качестве лекарства для облегчения боли, но и потенциальной терапии", - говорится в пресс-релизе.

Дан и его команда работали над разработкой нового сорта вместе с Australian Natural Therapies Group, чтобы провести необходимые тестирования для определения его потенциала как лекарств против рака.

"ANTG хотели, чтобы я протестировал его против рака, поэтому мы сначала использовали клетки лейкемии и были очень удивлены тем, насколько они чувствительны. Одновременно каннабис не убивал ни обычные клетки костного мозга, ни нейтрофильные лейкоциты (белые кровяные тельца — ред.). Тогда мы поняли, что задействовано селективный раковый механизм, и потратили несколько лет на поиск ответа", - говорит ученый.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус может спровоцировать диабет второго типа.

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