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  • В день рождения "мамы" Гарри Поттера бронзовых малышей в Киеве посвятили в волшебники
31 июля 2020, пятница, 16:59 474
Lifestyle 2020-07-31T18:15:02+03:00
Українські Новини
В день рождения "мамы" Гарри Поттера бронзовых малышей в Киеве посвятили в волшебники

В день рождения "мамы" Гарри Поттера бронзовых малышей в Киеве посвятили в волшебники

Олексій Козаченко
Киев, Памятник, День рождение Джоан Роулинг, Малыши-основатели

Киевский памятник малышам-основателям Киева снова переодели. На этот раз на них оказались мантии учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс, а ранее на скульптуры этого памятника уже примеряли костюмы противоэпидемической защиты. 

Это не случайные наряды. Малышей-основателей переодели ко дню рождения британской писательницы Джоан Роулинг, автора романов о Гарри Поттере. Видеоинсталляции опубликовал мэр Виталий Кличко.

Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravelПочтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravelПочтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravelПочтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

"Ко Дню рождения Джоан Роулинг (Гарри Поттера) дети с Почтовой вступили в Хогвартс", — написал мэр Киева.

Как сообщали Українські Новини, Джоан Роулинг оставляет Гарри Поттера дома: она запустила сайт со сказками для детей, чтобы помочь пережить карантин. 

Тем временем, в Польше священники провели ритуал сожжения книг о Гарри Поттере и вампирах.

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