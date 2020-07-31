В день рождения "мамы" Гарри Поттера бронзовых малышей в Киеве посвятили в волшебники

Киевский памятник малышам-основателям Киева снова переодели. На этот раз на них оказались мантии учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс, а ранее на скульптуры этого памятника уже примеряли костюмы противоэпидемической защиты. Это не случайные наряды. Малышей-основателей переодели ко дню рождения британской писательницы Джоан Роулинг, автора романов о Гарри Поттере. Видеоинсталляции опубликовал мэр Виталий Кличко. Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com\/volodymyr.zhuravel Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com\/volodymyr.zhuravel Почтовая площадь, Киев. Фото: facebook.com\/volodymyr.zhuravel "Ко Дню рождения Джоан Роулинг (Гарри Поттера) дети с Почтовой вступили в Хогвартс", — написал мэр Киева. Как сообщали Українські Новини, Джоан Роулинг оставляет Гарри Поттера дома: она запустила сайт со сказками для детей, чтобы помочь пережить карантин. Тем временем, в Польше священники провели ритуал сожжения книг о Гарри Поттере и вампирах.