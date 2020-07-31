ПАСЕ может направить в Украину дополнительную миссию для расследования ультраправого экстремизма, - СМИ

Парламентская Ассамблея Совета Европы после возвращения к работе в привычном режиме по окончании пандемии COVID-19 может направить в Украину дополнительную миссию для расследования ультраправого экстремизма. Об этом заявил депутат парламента Австрии от Социал-демократической партии, член ПАСЕ профессор Штефан Шеннах, информирует портал 112.ua.

По его мнению, по поводу волны нападений национал-радикалов на мирных граждан, которая прокатилась по Украине, необходимо сделать специальный доклад.

"Думаю, когда мы вернемся к постоянной работе, мы направим дополнительную миссию в Украину специально для расследования этого ультраправого экстремизма. Я сделал соответствующую позицию в мониторинговый комитет и в бюро (Совета Европы). Думаю уже пора сделать по этому поводу специальный доклад", - отметил член ПАСЕ.

Напомним, 23 мая национал-радикалы совершили нападение на офис "Оппозиционной платформы - За життя".

25 июня в Харькове двое неизвестных напали на координатора местной ячейки "Партии Шария" Никиту Роженко. Его били битами по голове. Лицо превратили в кровавое месиво.

Позже впервые в истории Украины против политических оппонентов задействовали боевую гранату. Ее в открытое окно Полтавского офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" бросил неизвестный мужчина в маске.